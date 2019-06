Dự án sở hữu hệ thống chữa cháy tự động bằng nước và khí, phần mềm quản lý thông minh, giúp xử lý nhanh khi gặp sự cố.

Tại các dự án chung cư cao cấp, ngoài vị trí, giá cả, tiện ích thì an ninh - an toàn trở thành một trong những tiêu chí cạnh tranh mới. Thực tế cho thấy, phần lớn các tai nạn cháy nổ gây thiệt hại lớn tại các chung cư cao tầng gần đây là do việc vận hành quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy còn thiếu đồng bộ.

Nắm bắt được tầm quan trọng đó, chủ đầu tư Hoà Phát đặt tiêu chí hàng đầu trong việc hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án Mandarin Garden 2 Tân Mai theo tiêu chuẩn hiện đại. Đây cũng là hạng mục mà chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết ngay từ những ngày đầu xây dựng, nhằm hướng tới cộng đồng dân cư an toàn và văn minh.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh

Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mandarin Garden 2 trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng nước và khí. Căn hộ ở đây có mặt thoáng và ban công rộng giúp công tác thoát hiểm, cứu hộ thuận lợi hơn. Ngoài ra, lối đi hành lang của toà nhà đều lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và đèn chỉ dẫn thoát nạn để ứng cứu kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Trong khâu quản lý và vận hành tòa nhà, chủ đầu tư Hòa Phát chú trọng xây dựng hệ thống quản lý thông minh BMS của Johnson; giúp các kỹ sư quản lý tòa nhà nhận được cảnh báo nếu các chỉ số vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn. Khi có khói hay lửa cháy xảy ra, các cảm biến khói và cảm biến nhiệt được lắp ở khắp các căn hộ và khu vực công cộng sẽ chuyển tín hiệu về hệ thống báo cháy.

Khi đó, nhân viên kỹ thuật lập tức biết chính xác nơi phát sinh sự cố để kịp thời xử lý. Cùng với việc chú trọng thực hiện lắp đặt các thiết bị đề phòng, ban quản lý dự án liên tục cho kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy để chắc chắn hệ thống luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Các thiết bị phòng cháy chữa cháy được lắp đặt đầy đủ tại mỗi tầng căn hộ Mandarin Garden 2.

Để đảm bảo chức năng vận hành đạt chuẩn chất lượng, việc lựa chọn nhà thầu thi công dự án Mandarin Garden 2 cũng là một nhân tố quan trọng. Techgel, đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện, được chỉ định đảm nhiệm công tác tổ chức thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà. Tất cả các hệ thống đều được kiểm tra kỹ lưỡng, trải qua nhiều lần chạy thử và cam kết được thẩm định và phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền trước khi bàn giao cho khách hàng.

An ninh 3 lớp

Song song với tiêu chuẩn an toàn trong phòng cháy chữa cháy, tiện ích an ninh và an toàn cũng được coi là yếu tố then chốt. Mandarin Garden 2 được chủ đầu tư Hòa Phát chú trọng đầu tư hệ thống an ninh, bảo vệ 3 lớp hiện đại từ hầm gửi xe cho đến cửa căn hộ. Đầu tiên là lối đi riêng với thẻ từ thang máy cho cư dân tách biệt với các tầng tiện ích chung và từng tầng căn hộ. Kế đến là hệ thống cửa access tự động và doorphone thông minh có chức năng xác nhận và ra lệnh cho phép mở cửa, đồng thời tích hợp màn hình cảm ứng, micro và loa giúp chủ nhà dễ dàng tương tác với bên ngoài.

Hệ thống cửa access tự động và doorphone thông minh được lắp đặt tại mỗi căn hộ.

Tại Mandarin Garden 2, hệ thống camera theo dõi đảm bảo an ninh sẽ được lắp đặt ở mọi vị trí trọng yếu và được bảo dưỡng định kỳ để luôn hoạt động bình thường. Ở trung tâm điều hành và kiểm soát luôn có các nhân viên túc trực quan sát mọi việc xảy ra tại đây, cũng như có phương án ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Bên cạnh công nghệ hiện đại, yếu tố con người cũng được chủ đầu tư để tâm. Đội ngũ nhân viên bảo vệ được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo bài bản qua những lớp huấn luyện nghiệp vụ chuyên nghiệp để kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.

"Tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và an ninh đa lớp đang trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển các dự án căn hộ cao tầng, đồng thời cũng giải quyết tâm lý lo ngại của khách hàng khi lựa chọn nơi an cư cho gia đình mình. Mandarin Garden 2 đã làm được điều đó", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mandarin Garden 2 tọa lạc tại mặt đường vành đai 2,5 (đường Tân Mai), quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án trang bị nhiều tiện ích như bể bơi vô cực, đường dạo bộ, vườn dưỡng sinh trên cao, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, thư viện cộng đồng... theo phong cách Singapore. Các căn hộ đang được chào bán với giá từ 2 tỷ đồng.

Trong tháng 6 này, MSH Group - đơn vị phân phối độc quyền dự án sẽ dành nhiều ưu đãi cho 15 khách hàng có giao dịch sớm nhất. Đó là một iPhone X 64GB trị giá 20 triệu đồng dành cho khách khách hàng đặt cọc theo quy định.

Khách mua căn hộ hai phòng ngủ sẽ được tặng gói nội thất cao cấp theo phong cách Singapore trị giá 100 triệu đồng và 150 triệu đồng cho người mua căn ba phòng ngủ.

Tâm Anh