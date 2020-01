HDBank tăng trưởng thần tốc sau 30 năm

19h40

Ca sĩ Đức Tuấn trình diễn ca khúc "30 năm HDBank". Phần trình diễn của anh được hỗ trợ bởi nhóm múa. Sân khấu được dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ 3D mapping.



Bài hát do Dương Khắc Linh sáng tác lấy cảm hứng từ chặng đường hoạt động dài ba thập kỷ của HDBank. Từ một ngân hàng nhỏ, HDBank vươn lên trở thành một trong những đơn vị đầu ngành, sở hữu hệ sinh thái từ ngân hàng, tài chính, bán lẻ, tiêu dùng đến hàng không.



Kyo York trình diễn liên khúc Heal the world và We are the world. Hai ca khúc đều có nội dung nói về mơ ước thế giới hòa bình, có cuộc sống tươi đẹp.

Hàng trăm khách mời vỗ tay cổ vũ khi Kyo York trình diễn.