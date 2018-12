Với mong muốn cung cấp các dịch vụ ngân hàng tốt nhất cho người dân Thái Bình, HDBank mang đến địa phương này với những sản phẩm, dịch vụ hiện đại như: dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, cho vay du học, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước...

Lễ khai trương HDBank Thái Bình diễn ra vào sáng ngày 03/10/2018

Trong buổi lễ khai trương, nhiều khách hàng đã đến tham quan, sử dụng các dịch vụ tại HDBank Thái Bình và nhận các phần quà từ ban giám đốc ngân hàng.

Đại diện HDBank Thái Bình đồng thời trao tặng hai căn nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá 80 triệu đồng. Đây là hoạt động quen thuộc của ngân hàng vào mỗi dịp ra mắt điểm giao dịch mới, hướng đến việc chia sẻ nhọc nhằn với những hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

Trước đó, trong tháng 9 vừa qua, HDBank đã tăng hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Lào Cai, Hưng Yên, Lạng Sơn và Đắk Nông.

Phần quà ý nghĩa HDBank dành tặng các vị khách đầu tiên đến giao dịch tại Chi nhánh Thái Bình.

Hơn 28 năm phát triển, HDBank được biết đến là ngân hàng có kinh nghiệm và năng lực quản trị điều hành trong hoạt động mua bán, sáp nhập. Năm 2013, HDBank sáp nhập DaiABank và mua lại 100% vốn của công ty tài chính tiêu dùng SGVF (thuộc tập đoàn tài chính Societe Generale cộng hòa Pháp).

Sau 5 năm, HDBank tiếp tục giai đoạn tăng trưởng bứt phá với tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành. Các đơn vị thuộc khu vực thị trường truyền thống của DaiABank sau sáp nhập phát huy lợi thế, dẫn đầu trong hệ thống. Sắp tới đây, HDBank sẽ hoàn tất kế hoạch sáp nhập PGBank và tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh, tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ, SME và tiêu dùng hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Đại diện HDBank trao bảng tượng trưng nhà tình thương cho ông đại diện Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Bình.

HDBank cũng là ngân hàng có những hoạt động an sinh xã hội nổi bật như: tài trợ hàng nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho những người cận nghèo trên khắp cả nước; đồng hành cùng chương trình "Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo" do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tổ chức trong suốt 12 năm qua.

Ngân hàng còn tặng quà thường niên cho cơ sở trợ giúp trẻ em - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Làng trẻ em SOS Đà Nẵng; Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật Thị Nghè (TP HCM); tài trợ kinh phí để xây dựng nhiều căn nhà tình thương, hỗ trợ bà con nghèo tu sửa nhà cửa, xây dựng cầu đường ở các địa phương vùng sâu vùng xa...

Khách hàng giao dịch tại HDBank Thái Bình.

Với các hoạt động kinh doanh hiệu quả và sự đóng góp tích cực cho xã hội, HDBank đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Huân chương Lao động Hạng Nhì, giải thưởng "Best Bank in Vietnam 2017", "Doanh nghiệp quản lý tốt nhất tại khu vực châu Á", "Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu nhất của thập kỷ (2009 - 2018)", "Thương vụ IPO tiêu biểu năm 2017- 2018", "Top 40 thương hiệu công ty giá trị nhất 2018" do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn...

Bảo An