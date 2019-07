Theo chủ đầu tư, hình thức căn hộ biệt lập, tiện ích đa dạng và an ninh phù hợp với mức sống ngày càng cao của người dân tại tỉnh.

Cách trung tâm TP HCM chưa đến 30km, Bình Dương được đánh giá thị trường bất động sản sôi động với nhiều loại hình từ bất động sản công nghiệp, đất nền, nhà phố, căn hộ...

Giới chuyên gia địa ốc đánh giá với mức sống ngày càng nâng cao, cùng sự xuất hiện của nhóm khách hàng chuyên gia trong và ngoài nước thì tiêu chuẩn về chốn an cư tại tỉnh dần trở nên khắt khe hơn. Xu hướng kiến trúc 2019 cũng đang cho thấy sự ưa chuộng những căn hộ có thiết kế hiện đại, diện tích vừa phải trong khuôn viên tích hợp nhiều tiện ích.

Các khách hàng đến tham quan và trải nghiệm không gian nhà điều hành dự án Happy One (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Chị Yến Mai - quản lý bộ phận một công ty tại VSIP I chia sẻ, hiện nay ở các thành phố lớn có nhiều sản phẩm căn hộ thiết kế đẹp, tiện ích đầy đủ, quy hoạch. Chị kỳ vọng tại thị trường Bình Dương sẽ sớm hình thành nhiều dự án tương tự. "Tôi mong muốn con mình được sống trong căn nhà tiện nghi, thời gian rảnh thì xuống hồ bơi để rèn luyện cơ thể, cuối tuần có công viên để gia đình thư giãn hay có dịp thì mời ba mẹ anh chị về nhà ăn uống vui chơi", chị Mai chia sẻ.

Cũng đang làm việc tại khu VSIP I Bình Dương, ông Kazuo - Giám đốc điều hành một công ty Nhật Bản lại ưu tiên yếu tố an ninh khi lựa chọn chỗ ở. Theo ông Kazuo, sự riêng tư rất quan trọng vì nó là văn hóa của người Nhật Bản.

Khi làm việc tại một nơi có sự khác biệt về văn hóa và tập quán sinh hoạt như Việt Nam, ông mong muốn không gian sống an toàn để yên tâm làm việc, nghỉ ngơi và hòa nhập cùng đồng nghiệp. "Không gian xanh và môi trường sống trong lành cũng là điều tôi tìm kiếm, vì điều đó khiến tôi cảm thấy như đang sống ở đất nước của mình", ông Kazuo nhấn mạnh.

Nhìn nhận nhu cầu thực tế của thị trường, chủ đầu tư Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân chọn phát triển mô hình khu căn hộ biệt lập (compound) với dự án Happy One tọa lạc tại trung tâm Thủ Dầu Một. Dự án được tiếp thị và phân phối bởi DKRS và Vạn Xuân Land.

Căn hộ mẫu dự án Happy One sẽ chính thức được khai trương vào 14/7.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, dù chỉ mới được giới thiệu ra thị trường với 486 căn hộ trong thời gian gần đây nhưng Happy One đã được khách hàng đón nhận. Tại sự kiện 7/7, Happy One đã chào đón hơn 500 khách tham quan và trải nghiệm không gian nhà điều hành.

"Dự án có sức hút lớn nhờ tính biệt lập, an ninh 24/24 áp dụng trên nền tảng công nghệ thông minh, vị trí kết nối thuận tiện, 39 tiện ích, không gian sống xanh và mức giá từ 999 triệu đồng một căn", vị đại diện này cho biết.

Theo tiêu chí biệt lập, Happy One được thiết kế khép kín với tường rào bao quanh và hệ thống an ninh bảo vệ 24/24 tại các lối truy cập. Dự án nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương nhưng vẫn đảm bảo riêng tư và an toàn. Happy One còn là một trong những dự án đầu tiên ở Bình Dương ứng dụng nền tảng công nghệ thông minh để vận hành và phục vụ người dân.

Dự án sở hữu 39 tiện ích, mang đến không gian tiện nghi tại nơi ở cho cư dân.

Trong khuôn viên gần 6.000m2, Vạn Xuân Group cùng đội ngũ kiến trúc sư tối ưu hoá diện tích với 39 tiện ích từ tầng trệt tới tầng thượng. Mặc dù sở hữu chuỗi tiện ích đa dạng nhưng Happy One không mang lại cảm giác chật chội, bí bách mà ngược lại mảng xanh được bố trị khéo léo từ công viên trung tâm, đường chạy bộ đa năng, quảng trường chân mây kết hợp với hồ bơi tràn bờ mang lại không khí trong lành, thoáng đãng. Các căn hộ diện tích từ 39-69m2 được thiết kế hiện đại, trẻ trung phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ độc thân đến gia đình trẻ.

Bảo An