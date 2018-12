Thương hiệu dệt may Việt vươn tầm thế giới

Theo ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị May Sông Hồng, trong nhiều năm liên tiếp công ty này lọt Top 4 doanh nghiệp dệt may lớn nhất Việt Nam. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 3.400 tỷ đồng, dự kiến năm 2018, đạt trên 3.500 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt trên 230 tỷ đồng.

Tại thị trường nội địa, May Sông Hồng không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân mà còn phục vụ cả các đối tác ngành khách sạn, khu nghỉ dưỡng, đoàn thể lớn đặt hàng nhờ chất lượng và giá thành ổn định, cạnh tranh.

Về xuất khẩu, theo ông Thịnh, thế mạnh chủ lực của công ty là hàng may mặc thời trang xuất khẩu. Ngoài ra các nhãn hàng chăn, ga, gối, đệm vốn phục vụ thị trường nội địa từ những năm 90 đến nay cũng đã vươn ra quốc tế. Nhiều mặt hàng chất lượng cao của May Sông Hồng hiện được xuất sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Canada, Mexico và các nước Trung Đông.

Sông Hồng chinh phục thị trường ngoại bằng sản phẩm chất lượng.

Theo đại diện doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của Sông Hồng hiện chỉ đứng sau một công ty trong nước và hai công ty nước ngoài trong tổng số hơn 6.500 doanh nghiệp dệt may của cả nước, đạt trên 300 triệu USD. Riêng xuất khẩu sang Mỹ, May Sông Hồng đứng hàng thứ hai ở Việt Nam, đạt trên 200 triệu USD.

Kinh nghiệm về công nghệ và sản phẩm

"Tư duy nhất quán về vai trò của hạ tầng, công nghệ, con người và chất lượng sản phẩm chính là cách mà May Sông Hồng đã áp dụng để từng bước chinh phục thị trường trong nước và quốc tế", ông Bùi Đức Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, thời gian qua, Sông Hồng đã tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng nhà xưởng tại các tỉnh thành ngoài Nam Định, đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc ngày càng lớn ở trong nước và xuất khẩu.

Hiện tại, May Sông Hồng có trên 11.000 cán bộ công nhân viên, 18 xưởng may, 2 xưởng giặt, một xưởng chăn ga gối, một xưởng bông đệm và chần bông.

Xưởng may tại Công ty CP May Sông Hồng.

Chiến lược tập trung đầu tư đúng chuyên ngành may mặc xuất khẩu, chăn ga gối đệm cùng với uy tín lâu năm, được tin dùng trên toàn quốc và nhiều nước trên thế giới, cũng là đòn bẩy để May Sông Hồng phát triển vững chắc.

Ngoài việc chú trọng vào lĩnh vực may mặc xuất khẩu chính, Sông Hồng cũng không quên đầu tư cho nhãn hàng chăn ga gối đệm phục vụ thị trường trong nước, cho ra đời những sản phẩm chất lượng, có thể cạnh tranh được với hàng ngoại nhập cùng loại. Năm 2018, công ty cho ra mắt các bộ sưu tập dòng sản phẩm cao cấp, trong đó, dòng hàng Elegance Collection là chất liệu vải mới dạng sợi siêu nhỏ bên cạnh dòng Cotton truyền thống, Tencel và TC.

Dòng sản phẩm chăn ga gối Elegance Collection 2018.

Với dòng hàng chăn ga gối dành cho trẻ em, công ty mạnh tay chi tiền mua bản quyền hình ảnh thương hiệu Doreamon, Hello Kity, thiết kế các mẫu mã mới hàng năm, những sản phẩm có hình ảnh đẹp, thân thiện nhằm mang lại giá trị tinh thần cao hơn dành cho các bé.

Nâng tầm thương hiệu Sông Hồng trong lĩnh vực chăn ga gối đêm, năm nay công ty mạnh dạn đầu tư vào dòng sản phẩm mới với bản quyển Disney Collection của Mỹ. Các sản phẩm bước đầu đã được phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Các dòng sản phẩm đệm bông tinh khiết vốn đã thành công nhiều năm nay với công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản cũng được công ty đầu tư thêm về mẫu mã, màu sắc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng nội địa.

Cuối tháng 11 vừa qua, Công ty Cổ phần May Sông Hồng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. "Luôn khác biệt để phát triển" là tinh thần mới của May Sông Hồng, thúc đẩy công ty áp dụng những công nghệ hiện đại mới vào quản lý sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm may mặc mang thương hiệu Việt.

"Cột mốc 30 năm trở thành động lực để May Sông Hồng tích cực tìm kiếm những hướng đi mới hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động", đại diện công ty cho biết.

Tâm Anh