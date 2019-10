Thương hiệu mới Bespoke Dunnio ra đời nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, tham vọng tiếp cận 10 triệu khách hàng trong tương lai.

Xuất phát điểm là nhà thiết kế trẻ, chàng trai sinh năm 1987 Nguyễn Duy Đạt ấp ủ giấc mơ tạo ra thương hiệu thời trang nam mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh mở tiệm may nhỏ ở Hà Nội với tên Veston Duy Nguyễn vào năm 2009, với số vốn hạn chế cùng đội ngũ nhân viên ít ỏi. Quan niệm học là chính nên thời điểm đó, Duy vừa điều hành tiệm may, vừa đi học thêm về may đo, dựng phom vest theo tiêu chuẩn châu Âu.

CEO Nguyễn Duy Đạt (thứ hai từ trái sang) cùng ban lãnh đạo của Duy Nguyễn Group trong tiệc kỷ niệm 10 năm và công bố thương hiệu mới Bespoke Dunnio.

Nguyễn Duy Đạt chia sẻ, để chinh phục từng khách hàng, anh quyết nói không với những sản phẩm lỗi. CEO 8X thường dặn dò nhân viên: "Chúng ta nhất định phải may đẹp. Nếu có thể, mất thêm thời gian. Nếu cần thiết, chấp nhận làm lại. Nhưng luôn luôn phải may thật đẹp". Anh muốn khi đến Veston Duy Nguyễn, khách hàng phải luôn hài lòng về chất lượng cũng như giá thành.

Sau một năm hoạt động, Veston Duy Nguyễn nhanh chóng thu hút lượng khách hàng ngày càng đông đảo.

Từ những ngày đầu ra mắt, nhà sáng lập, CEO Nguyễn Duy Đạt đã đặt ra khát vọng tạo nên thương hiệu "Nâng tầm vóc Việt". Anh cắt nghĩa, cụm từ này không chỉ mang ý nghĩa giúp hoàn thiện phong cách ăn mặc cho các quý ông Việt, mà còn "nâng tầm" cho những người thợ thủ công trong lĩnh vực may đo, giúp họ quảng bá về tay nghề cũng như có thu nhập ổn định.

CEO Nguyễn Duy Đạt kể rằng, anh mất nhiều thời gian để tìm được đội ngũ thợ cắt may giỏi từ các làng nghề truyền thống. Anh còn sẵn sàng hỗ trợ máy móc cho những người thợ để họ không cần đến xưởng mà vẫn đảm bảo được việc sản xuất tại nhà.

Từng sản phẩm của Veston Duy Nguyễn, nay là Duy Nguyễn Group đều được làm thủ công từ quá trình thiết kế, chọn lựa vải, cắt may.

Sau 10 năm, Veston Duy Nguyễn đã phát triển thành Duy Nguyễn Group. Nhìn lại chặng đường, vị CEO trẻ tâm sự: "Nếu hỏi tôi thành công lớn nhất của thương hiệu là gì, tôi sẽ không ngần ngại khẳng định, đó là việc tôi đã giúp nhiều người có công ăn việc làm. Thước đo thành công của tôi không phải là doanh thu mà là yếu tố con người. Nhiều bạn người dân tộc không biết gì về thời trang, thiết kế qua đào tạo, họ đã có một nghề để kiếm tiền, thậm chí sống tốt với nghề".

Thương hiệu Bespoke Dunnio có phong cách trẻ trung, thời thượng.

Tham vọng bước ra thế giới

Cũng trong sự kiện kỷ niệm 10 năm, CEO 8X chia sẻ về kế hoạch phát triển công ty. Đó là chú trọng đào tạo, tìm kiếm các tài năng trẻ bằng cách mở các lớp may đo, thiết kế miễn phí cho những người đam mê thời trang nhưng không có điều kiện để theo học tại các trường chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, công ty cũng đặt mục tiêu từng bước chinh phục thị trường quốc tế bằng cách ra mắt thương hiệu suit Bespoke Dunnio, mang tinh thần trẻ trung, hướng tới sự lịch lãm như những quý ông của Anh quốc.

Bộ sưu tập của Bespoke Dunnio mang đặc trưng của những quý ông Anh quốc.

Dunnio thừa hưởng kỹ thuật may tinh tế từ Veston Duy Nguyễn nhưng lại có sự đột phá lớn khi áp dụng công nghệ 4.0 vào quy trình may đo. Thương hiệu phát hành ứng dụng Dunnio trên hệ thống appstore. Qua đó, khách hàng ở bất cứ nơi đâu trên phạm vi Việt Nam và thế giới cũng có thể đặt may online những bộ vest phù hợp với vóc dáng.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, đăng nhập số đo cơ thể, màu sắc vải, chọn kiểu dáng thiết kế phù hợp với mong muốn của mình rồi hoàn thành đơn hàng. Đơn hàng từ ứng dụng sẽ được đội ngũ nhân viên Dunnio tiếp nhận, chuyển cho bộ phận sản xuất, sau đó giao sản phẩm hoàn thiện tới tận tay khách hàng một cách nhanh nhất.

"Với công nghệ 4.0, khách hàng không cần phải trực tiếp đến cửa hàng của Dunnio để may đo mà vẫn được trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo với giá thành hợp lý. Với ứng dụng Dunnio, khách hàng quốc tế sẽ dễ dàng sở hữu bộ suit mang phong cách Bespoke, quần áo được may đo thủ công với sự vừa vặn độc đáo với giá thành hết sức cạnh tranh", CEO Duy Đạt chia sẻ thêm.

Vị CEO 8X tham vọng, thương hiệu Bespoke Dunnio sẽ đưa Duy Nguyễn Group có mặt tại 10 quốc gia phát triển nhất thế giới, tiếp cận 10 triệu khách hàng và sánh ngang với các thương hiệu quốc tế về chất lượng, kiểu dáng cũng như dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp.

