Sự kiện có chủ đề "Khởi tạo giá trị phồn vinh" diễn ra tại Hà Nội và TP HCM hồi cuối tuần qua.

Tại đây, các nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn bức tranh toàn cảnh về Nam Phú Quốc với hệ sinh thái bất động sản trị giá nhiều tỷ USD do Tập đoàn Sun Group đẩy mạnh đầu tư. Nhiều thương vụ đầu tư đã ký kết thành công ngay tại sự kiện.

Toàn cảnh sự kiện giới thiệu bất động sản Nam Phú Quốc.

Mô hình quần thể bất động sản Nam Phú Quốc

Hệ sinh thái bất động sản ở Nam Phú Quốc của Sun Group cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn, từ mua sản phẩm theo loại hình phù hợp nhu cầu kinh doanh, cho đến đầu tư các sản phẩm với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau trong cùng một quần thể du lịch tạo thành hệ sinh thái nhỏ của chính mình.

Theo đó, các nhà đầu tư có mục tiêu kinh doanh, hưởng lợi trong lĩnh vực nghỉ dưỡng có thể hướng tới sản phẩm villa cao cấp như Sun Premier Village Kem Beach Resort ở Bãi Kem, Premier Village Phu Quoc Resort hay các dòng biệt thự Sun Premier Village The Eden Bay ở Mũi Ông Đội. Những nhà đầu tư muốn kinh doanh dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch lại nhìn thấy tiềm năng của khu Boutique Shophouse Melodia ở tâm điểm quần thể Bãi Kem. Còn với những ai đang muốn đầu tư nhà phố, vừa ở trong môi trường sinh thái, hạ tầng tiện ích đồng bộ, vừa kinh doanh buôn bán có thể lựa chọn Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị đảo đầu tiên ở Phú Quốc.

Anh Hoàng Tú, nhà đầu tư đến từ quận 1, TP HCM cho biết đã sở hữu một căn villa Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội và đang nhận lợi nhuận hàng tháng.

"Tôi có ý định đầu tư tiếp, lần này muốn làm một khách sạn hạng vừa để tự kinh doanh, nên thấy shophouse Melodia ở Bãi Kem rất phù hợp", anh chia sẻ.

Bức tranh tổng thể về hệ sinh thái bất động sản Nam Phú Quốc được giới thiệu đến các nhà đầu tư.

Giỏ hàng của bất động sản Nam Phú Quốc khá đa dạng về loại hình, song số lượng ít, có thiết kế khác biệt, nằm ở những vị trí đắt địa. Chẳng hạn, dự án khu nghỉ dưỡng siêu sang Sun Premier Village The Eden Bay ở điểm tận cùng Mũi Ông Đội chỉ có 50 căn, hay như Sun Premier Village Kem Beach Resort với những villa và shophouse nằm ở Bãi Kem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

"Việc chủ đầu tư tạo nên cả một quần thể quy mô với chuỗi dự án từ khách sạn, khu vui chơi giải trí Sun World, cho đến nhà phố, shophouse tôi cho là có sự bổ trợ với nhau rất lớn", chị Thu Hà, khách hàng đến từ quận Đống Đa, Hà Nội nói.

Tiềm năng khai thác kinh doanh

Triển vọng đầu tư bất động sản Nam Phú Quốc bắt đầu từ số lượng khách du lịch đến đảo Ngọc liên tục tăng trưởng. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, 10 tháng năm 2019, Phú Quốc đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 31% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế là gần 600.000 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ. Con số này dự báo tiếp tục tăng mạnh khi du lịch Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa cao điểm cuối năm. Đây cũng là thời điểm huyện đảo chuẩn bị đón dòng tiền Kiều hối lớn đổ về đầu tư.

Những con số tăng trưởng của du lịch Phú Quốc thời gian gần đây có sự đóng góp lớn của hệ sinh thái ở Nam đảo. Trong đó, hiệu quả kinh tế nhìn thấy rõ khi số ngày khách đến nghỉ dưỡng ở các resort Nam đảo luôn cao hơn mức trung bình của cả Phú Quốc.

Theo khảo sát của Sun Group, số ngày lưu trú trung bình của khách nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort đạt 3,5 ngày mỗi khách. Con số này ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là 4-5 ngày mỗi khách. Trong khi đó, theo Sở Du lịch Kiên Giang, thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch ở Phú Quốc là 1,9 ngày mỗi khách, khách quốc tế là 2,9 ngày một khách.

Các nhà đầu tư tìm hiểu về tiềm năng kinh tế ở Nam đảo Ngọc.

Lý do Nam đảo níu chân du khách lâu hơn là bởi khu vực này đã hình thành hệ thống dịch vụ đa dạng. Bên cạnh nghỉ dưỡng tại những resort cao cấp, du khách có thể tham quan các đảo như Hòn Thơm, Hòn Dăm Ngang, Hòn Gầm Ghì..., tận hưởng cảm giác lạc vào xứ sở hoang sơ, thần tiên, lặn biển ngắm thế giới san hô kỳ thú, hay ngồi cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới ngắm toàn cảnh biển trời An Thới. Cuối năm nay, dự kiến công viên nước Aquatopia nằm trong Sun World Hon Thom Nature Park hoàn thành sẽ thu hút thêm dòng khách lớn đổ về Nam Phú Quốc.

Triển vọng kinh doanh dịch vụ ở Nam đảo còn thể hiện ở số lượng cơ sở dịch vụ, mua sắm của Phú Quốc còn ít so với các điểm du lịch nổi tiếng ngay trong khu vực. Tổng hợp trên Tripadvisor - website du lịch hàng đầu thế giới, do chủ đầu tư thực hiện cho thấy, số lượng nhà hàng, cafe ở Bali đang là trên 3.300, còn ở Phuket là trên 3.500, trong khi Phú Quốc chỉ chưa đến 400 cơ sở. Phú Quốc có chưa đến 30 điểm mua sắm, trong khi Bali có khoảng 600, còn Phuket có hơn 300 cơ sở.

"Đây là những con số cho thấy tiềm năng đầu tư vào dịch vụ du lịch ở hệ sinh thái Nam Phú Quốc là sự lựa chọn của các thương nhân biết nhìn xa trông rộng", đại diện Sun Group chia sẻ.

Lộc An