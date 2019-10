Lễ mở bán thu hút nhiều khách hàng trong tỉnh và các khu vực lân cận tham dự hôm 27/10 tại Bình Dương.

Tại sự kiện, khách hàng đặt mua thành công các lô đất nền dự án sẽ được tặng ngay từ 3 chỉ đến một lượng vàng. Tổng giá trị các giải thưởng lên đến gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khách tham dự đều có cơ hội bốc thăm may mắn, sở hữu nhiều quà tặng giá trị như điện thoại iPhone 11 - 64G; tai nghe Apple AirPods và Apple iPad Wi-Fi 32GB.

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng, nhà đầu tư sở hữu đất nền Thuận An Central, chủ đầu tư dự án đã hợp tác cùng ngân hàng MB đưa ra gói hỗ trợ cho vay với mức lãi suất ưu đãi, ân hạn nợ gốc năm đầu tiên.

Ngoài ra, tất cả khách hàng có giao dịch thành công đều được chiết khấu ngay 4% giá trị hợp đồng.

Khách hàng tại lễ mở bán dự án Thuận An Central.

Đất nền dự án Thuận An Central giới thiệu ra thị trường vào đầu tháng 10. Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thị xã Thuận An, dự án kết nối tới các tuyến đường quan trọng của tỉnh như QL 13, Đại Lộ Bình Dương, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn hay đường tỉnh 743...

Thuận An Central được đánh giá có tiềm năng sinh lời nhờ nằm ngay mặt tiền đường lớn Thuận An Hòa rộng 19m, liền kề các khu công nghiệp trong điểm của khu vực bao gồm VSIP1, Việt Hương... Với mật độ người lao động cao, khu vực thuận lợi để phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng.

Không chỉ có quy hoạch hoàn thiện với hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, Thuận An Central còn được bao bọc bởi nhiều tiện ích hiện hữu như hệ thống siêu thị, trường học các cấp, chợ dân sinh, bệnh viện quốc tế...

Nhiều phần quà giá trị đã tìm thấy chủ nhân ngay tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện của CenLand cho biết: "Thuận An Central là một trong hai dự án đánh dấu hướng đi mới tại thị trường Bình Dương của CenLand. Thuận An Central kỳ vọng sẽ trở thành chốn an cư và nơi làm gia tăng giá trị tài sản cao cho khách hàng, nhà đầu tư trong tương lai".

Thị xã Thuận An được định hướng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương vào năm 2020. Nhiều chuyên gia chuyên gia dự đoán, giá bán đất nền tại đây có thể tăng trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin về dự án, khách hàng liên hệ đơn vị tư vấn và phát triển CenLand. Hotline: 0961530115

Phong Vân