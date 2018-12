Khách hàng tham dự và đặt mua căn hộ The Southern Dragon tại buổi cất nóc và mở bán dự án The Southern Dragon đã nhận nhiều quà tặng giá trị như iPhone 6 Plus 64GB, chỉ vàng SJC, khóa học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apollo, sinh trắc học dấu vân tay...

Ông Bùi Minh Châu - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sơn Thuận cho biết, ngay trong tháng 12/2016, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ hoàn thiện, nội thất cơ bản với giá từ 1,6 tỷ đồng mỗi căn 2 phòng ngủ.

Hơn 500 khách hàng đến tham dự lễ cất nóc và mở bán khu căn hộ và trung tâm thương mại The Southern Dragon.

"Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, chúng tôi hiểu tâm lý khách hàng nóng lòng muốn dự án hoàn thiện đúng tiến độ để không phải lo sợ với khoản tiền đã bỏ ra. Công ty đã nỗ lực đưa The Southern Dragon là dự án duy nhất của khu Tây thành phố cất nóc, bàn giao nhà trong năm 2016", ông nói.

Bên cạnh đảm bảo tiến độ bàn giao, Sơn Thuận triển khai chính sách bán hàng linh hoạt cho khách hàng. Theo đó người mua chỉ thanh toán đợt đầu 15%, đủ 60% trong 4 đợt đến thời điểm bàn giao căn hộ vào tháng 12/2016 sẽ nhận nhà ở ngay. 40% còn lại khách được trả chậm trong một năm, không tính lãi suất. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh 95% còn được chiết khấu đến 7%. Ngân hàng Sacombank - đơn vị tài trợ và liên kết cho dự án cam kết cho khách hàng vay đến 70% giá trị căn hộ.

Khu căn hộ và trung tâm thương mại The Southern Dragon tọa lạc tại 685 Âu Cơ, quận Tân Phú, TP HCM, khu vực giáp ranh với quận Tân Bình, kết nối nhanh chóng với các quận 1, 5,10,11 thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch như Âu Cơ, Cộng Hòa, Trường Chinh,...

Nhiều quà tặng giá trị cũng được trao cho khách hàng tại sự kiện.

The Southern Dragon nằm trong khu vực có tốc độ đầu tư và phát triển bất động sản cao. Nhờ đó, cư dân The Southern Dragon sẽ được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu như sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, siêu thị Aeon Mall, Co.op Mart, Lotte Mart, công viên văn hóa Đầm Sen, sân Tennis Bàu Cát, chợ Bàu Cát, chợ Tân Bình, trường đại học Bách Khoa, bệnh viện Thống Nhất… Bên cạnh đó, cư dân sẽ được trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp, cảm nhận cuộc sống thoải mái ngay tại khu căn hộ của mình như hồ bơi, phòng tập gym, spa, công viên cây xanh.

3 tầng trung tâm thương mại từ tầng trệt đến tầng 2 của The Southern Dragon không chỉ là địa chỉ quen thuộc của các gia đình mỗi dịp cuối tuần mà còn là nơi tụ họp của giới trẻ, khách hàng yêu thích cuộc sống năng động với hệ thống dịch vụ gồm nhà hàng, khu café, khu vui chơi, mua sắm...

Thanh Thư