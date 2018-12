20 tình huống tranh chấp phổ biến khi mua bán nhà / Người mua nhà cần làm gì khi dự án bị 'cắm' ở ngân hàng

Chị Lan - một cư dân tòa nhà Đông Đô (ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã chuyển về sinh sống tại đây được một năm, ngay khi chủ đầu tư bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, hiện chị vẫn chưa làm được hộ khẩu ở nhà mới mà vẫn phải để ở địa chỉ cũ vì cả 2 phường Nghĩa Đô và Xuân La đều không chấp thuận cho chị nhập hộ khẩu. Lý do là chung cư Đông Đô nằm trên địa bàn cả 2 phường Xuân La (thuộc quận Tây Hồ) và phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).

Cùng với đó, khi cần làm bất kỳ thủ tục nào yêu cầu xin xác nhận của địa phương thì chị Lan cũng phải về nhà cũ.

"Chúng tôi lên phường Nghĩa Đô nhưng chính quyền không dám xác nhận rồi chỉ sang phường Xuân La. Tuy nhiên, đến phường Xuân La, họ cũng lắc đầu với lý do chưa xác định được địa giới hành chính", chị Lan nói. Do không có phường nào xác nhận nên gia đình chị không thể xin được cho con vào học trường công nên đành phải học trường tư thục.

Hàng trăm hộ dân tại chung cư Đông Đô không thể làm hộ khẩu hay xin học cho con vì không biết mình thuộc phường nào. Ảnh: NT

Ông Đát, một cư dân khác cũng bức xúc cho biết, hơn 100 hộ dân trong tòa nhà cũng gặp tình cảnh tương tự. Tuy đã đến ở được hơn một năm nhưng cư dân tại đây cũng không thể nhập hộ khẩu, hàng trăm trẻ em trong tòa nhà đều phải xin học trái tuyến ở nơi khác hoặc xin học trường tư. Ông cũng cho biết, các hộ gia đình hầu hết đều đã tới phường để hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời là do chưa xác định được vị trí nên không thể làm các thủ tục liên quan.

Theo một cư dân khác, do không có hộ khẩu nên trong đợt bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, cả khu suýt nữa không được đi bầu cử. Sau khi có phản ánh lên lãnh đạo thành phố thì các cư dân tạm thời được đến bầu cử ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Bên cạnh đó, do không có hộ khẩu nên người dân tại đây cũng phải trả tiền điện, nước cao gấp đôi so với thông thường.

Chung cư Đông Đô là dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ Học viện Quốc phòng, do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Đô làm chủ đầu tư, khởi công từ giữa năm 2013 và bàn giao cho các hộ dân chuyển về sinh sống từ tháng 8/2015. Trước tình trạng này, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị thành phố. Thành phố cũng giao Sở Nội vụ sớm hoàn tất thủ tục xác định quản lý hành chính dân cư thuộc chung cư Đông Đô nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Vị này cũng cho biết, với diện tích 1.146m2, chung cư Đông Đô có 830m2 thuộc đất phường Xuân La và 315m2 thuộc phường Nghĩa Đô.

Theo ông Nguyễn Minh Cường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô, thông thường, đất thuộc phường nào, phường đó quản lý. Tuy nhiên, tòa nhà Đông Đô chỉ có một phần tư diện tích thuộc phường Nghĩa Đô, còn lại thuộc Xuân La. Do đó, 2 phường không biết phân chia như thế nào để quản lý.

"Nếu là 2 tòa nhà khác nhau sẽ dễ quản lý nhưng đây lại là cùng một toà. Có một số trường hợp cùng một căn hộ nhưng nằm trên 2 phường nên chúng tôi không biết phân chia thế nào. Do đó, chúng tôi chỉ biết chờ UBND thành phố có văn bản giao cho địa bàn phường nào quản lý từ đó mới có căn cứ để làm những thủ tục khác cho cư dân”, ông Cường lý giải.

Ông cũng cho biết, Sở Nội vụ cũng đang xin điều chỉnh địa giới để chung cư Đông Đô thuộc sự quản lý của phường Nghĩa Đô.

