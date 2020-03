Mỹ Với biên lợi nhuận mỏng, nhân viên vừa đủ, cửa hàng bán lẻ, quán ăn nhỏ tại các vùng dịch bắt đầu thấy khó kinh doanh.

"Nếu nCoV khiến người lao động phải nghỉ ốm; khách hàng ở nhà; chính quyền ra lệnh kiểm dịch, thì tất cả công ty Mỹ sẽ gặp khó. Với công ty nhỏ, điều này có thể là thảm họa", tờ New York Times bình luận.

Đã có những doanh nghiệp ở các vùng dịch Covid-19 ở Mỹ cảm thận được tác động. Tại Lake Oswego, bang Oregon, nhà hàng pizza Chuckie Pies gần trường học vừa bị đóng cửa do có một nhân viên dương tính với nCoV, công việc kinh doanh đã giảm một phần tư vào 29/2. Các quán cà phê gần đó cũng bán chậm hơn. Lisa Shaw-Ryan, đồng sở hữu nhà hàng, nói rằng nếu tình hình cứ kéo dài lâu hay tệ hơn thì những hàng quán như của cô có thể phải đóng cửa.

"Các công ty lớn có nhiều nguồn lực hoặc các doanh nghiệp khác không bị ảnh hưởng thì mới có thể cân đối được", Lisa nói. "Chúng tôi có nguy cơ bị ảnh hưởng cao. Thông tin chắc chắn và không gây sợ hãi là rất hữu ích lúc này", cô nói thêm.

Tucci, một nhà hàng Italy cách ngôi trường bị đóng cửa ở Lake Oswego một dặm, cũng kinh doanh tuột dốc, trong khi các đặt hàng mang đi tăng lên. Gregg Matteucci, chủ của Tucci nói rằng mọi người đang lo lắng.

"Vào bất cứ đêm nào, nếu chỉ cần một vài đầu bếp bảo ốm, chúng tôi sẽ khốn đốn", ông nói. Nếu nhiều thành viên trong đội ngũ 30 người không thể đến làm việc thì ông thừa nhận "điều đó thật sự rất khó khăn".

Tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp như các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ địa phương, hoạt động vừa phải với biên độ lợi nhuận mỏng và số nhân viên vừa đủ xoay sở. Do vậy, họ có thể phải vật lộn để chi trả tiền lương nghỉ ốm cho nhân viên trong lúc kinh doanh trì trệ vì Covid-19 lan rộng hoặc sự thận trọng của dân chúng.

"Tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng thực sự có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Vì vậy, chúng tôi nghĩ cần khẩn cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương", Amanda Ballantyne, Giám đốc điều hành của Main Street Alliance, một nhóm chính sách công cho các doanh nghiệp nhỏ, nhận định.

Quốc hội Mỹ dự kiến thông qua gói tài trợ trong tuần này cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Gói này sẽ mở rộng chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ thường được cung cấp cho các công ty gặp thiên tai. Một số nhà lập pháp cũng đã kêu gọi pháp luật cung cấp bồi hoàn cho những người lao động cần nghỉ ốm, mặc dù không có quy định nào như vậy trong luật hiện hành.

Luật pháp liên bang của Mỹ không yêu cầu người sử dụng lao động trả lương cho lao động nghỉ ốm. Chỉ 10 tiểu bang, 20 thành phố và 3 hạt bắt buộc điều này, mặc dù vẫn rất khó để các chủ lao động nhỏ có thể trả lương cho các nhân viên nghỉ ốm nhiều ngày cùng lúc.

Eileen Appelbaum, Đồng giám đốc Trung tâm ghiên cứu Chính sách và Kinh tế, cho rằng một dịch bệnh như Covid-19 cần phải có phản ứng khác đi với chính sách đang có. "Nếu một người nào đó bị nhiễm nCoV và họ phải nghỉ việc từ hai đến ba tuần hoặc bị cách ly, thì chính phủ cần làm gì đó", bà nói.

Nền kinh tế Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của Covid-19 theo những cách lớn - nhỏ khác nhau. Thị trường chứng khoán suy giảm, chuỗi cung ứng gián đoạn và các công ty phải hủy bỏ các chuyến công tác và hội họp tại Mỹ cũng như những nơi khác. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ, dịch bệnh có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống hàng ngày và công việc trong cộng đồng địa phương.

Patrick Day, người điều hành hai cửa hàng Uncle’s Games tại King County, bang Washington, ổ dịch lớn nhất của Mỹ, cho biết kinh doanh đã chậm lại do giảm lượt khách hoặc thiếu nhân viên.

Trước đây, hầu hết các đêm, cửa hàng tổ chức các giải đấu có thể thu hút gần 100 người chơi. Nhưng việc kinh doanh đã bắt đầu giảm trong tuần này, sau khi các trường hợp nhiễm nCoV được công bố. Một cửa hàng doanh số giảm một phần ba, cái còn lại giảm đến một nửa.

Ông Patrick Day đồng sở hữu Uncle’s Games với hai đối tác khác. Ông nói tình hình kéo dài thì sẽ tệ hại. "Nếu phải chịu đựng lâu thì chúng tôi phải tìm thêm nguồn tài chính từ bên ngoài để duy trì hoạt động", ông nói.

Đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á, có một rủi ro khác là phân biệt đối xử. Judy Chu, một đảng viên Dân chủ của Nam California, cho biết các doanh nghiệp thuộc sở hữu người gốc Á tại quận của cô phản ánh công việc kinh doanh giảm 50%, do thông tin sai lệch nguy hiểm và tâm lý bài ngoại.

Wesley Kang, Nhà sáng lập của Nimble Made, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại New York chuyên sản xuất áo sơ mi nam và quảng bá cho thời trang Mỹ gốc Á, cho biết chủ nghĩa bài ngoại cộng với việc đối tác sản xuất và vận chuyển ở Trung Quốc bị đóng cửa, đang làm tổn thương các doanh nghiệp non trẻ.

Trước Mỹ, các nhà hoạch định chính sách ở một số nước khác đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Trung Quốc - nơi 70% các nhà hàng Bắc Kinh vẫn đóng cửa - cam kết giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cho phép họ hoãn các khoản thanh toán nhất định và hạ tiền thuê mặt bằng cũng như lãi vay. Italy quyết định viện trợ vài tỷ USD, bao gồm cắt giảm thuế và tín dụng cho các công ty.

