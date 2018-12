Hội chợ Xanh 2018 do Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo tổ chức, Công ty TNHH Fire Phoenix thực hiện, cùng sự đồng hành của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op). Lần đầu tham gia hội chợ này, Saigon Co.op giới thiệu các sản phẩm chính do chính công ty sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và những mặt hàng hữu cơ vừa đạt chứng nhận USDA của Mỹ và EU của châu Âu mang thương hiệu Co.op Organic. Các loại rau củ quả của thương hiệu được nhiều bà nội trợ tại TP HCM ưa chuộng nhờ chất lượng sản phẩm và chính sách giá tốt.