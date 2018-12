Theo thông tin mới công bố, đã có 4 cổ đông nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đăng ký bán ra cổ phiếu trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2016 đến tháng 1/2017. Việc thoái vốn được thực hiện trong bối cảnh cổ phiếu của tập đoàn chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ông Trần Ngọc Năm - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Petrolimex đã đăng ký 17.200 cổ phiếu theo nhu cầu tài chính cá nhân. Hai kiểm soát viên là bà Đặng Thị Hồng Hà và bà Nguyễn Thu Hà đăng ký bán lần lượt 15.000 cổ phiếu và 5.000 cổ phiếu. Ông Lưu Văn Tuyển - Kế toán trưởng Petrolimex cũng đã đăng ký bán 12.000 cổ phiếu.

Trước đó, theo kế hoạch công việc triển khai trong quý IV, Tổng công ty cho biết sẽ hoàn tất thủ tục và hồ sơ để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cũng đã cấp mã giao dịch chứng khoán PLX cho Petrolimex từ cuối tháng 4/2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Petrolimex đạt 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ. Theo giải trình của ban lãnh đạo, doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng đầu năm 2016 chỉ bằng 81% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 3.330 tỷ đồng, tăng 56%. Nguyên nhân là Petrolimex không còn chịu khoản lỗ từ tỷ giá như cùng kỳ năm 2015, bên cạnh đó giá cơ sở được điều chỉnh kịp thời và đúng quy định giúp tập đoàn và các công ty thành viên bám sát kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Đầu tháng 9, Petrolimex cũng đã hoàn tất thương vụ chào bán 8% vốn cho JX Nippon Oil & Energy với giá hơn 39.000 đồng một cổ phần, thu về hơn 4.050 tỷ đồng. Số tiền thặng dư từ phát hành xấp xỉ 3.000 tỷ đồng sau đó đã được tập đoàn sử dụng hơn một nửa để mua lại hơn 155 triệu cổ phiếu ưu đãi đã phát hành cho cổ đông trước đó làm cổ phiếu quỹ với giá mua 10.600 đồng mỗi cổ phiếu.

Minh Sơn