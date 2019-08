Ngày 26/8, sau khi hải quan chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ theo mẫu mới của Trung Quốc, cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh được giải tỏa.

Sáng nay, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành chấp thuận giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu E mới. C/O là một chứng từ cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa theo vùng lãnh thổ, quốc gia và liên quan đến việc xem xét hưởng thuế ưu đãi cho doanh nghiệp.

Trước đó, từ 20/8, cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) xảy ra tình trạng hàng nhập từ Trung Quốc bị ùn tắc. Lý do là phía Trung Quốc cấp mẫu C/O mới nhưng khi doanh nghiệp mang mẫu này làm thủ tục thì không được cơ quan hải quan Việt Nam chấp nhận.

Khu vực cửa khẩu Hữu Nghị chiều 26/8 không còn tình trạng ùn tắc hàng hóa. Ảnh: HQLS

Chiều 26/8, ông Vy Công Tường, Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, sau khi nhận chỉ đạo từ Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Hiện tại, hai cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh đã thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc hàng.

"Cách đây vài ngày, để giảm tình trạng ùn tắc, Hải quan Lạng Sơn đang hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế trước và nợ, bổ sung C/O sau để được hoàn thuế ưu đãi hoặc đưa một số lô hàng vào kho bãi để chờ hướng dẫn và thông quan sau", ông Tường nói.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo các nội dung thỏa thuận vào ngày 16 và 20/8 của Trung Quốc và các nước ASEAN (ACFTA), Trung Quốc sẽ cấp C/O mẫu E mới từ ngày 20/8 và hai bên cùng chấp nhận mẫu C/O cũ và mới trong giai đoạn 20-31/8.

Căn cứ hướng dẫn thực quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA của Bộ Công Thương ngày 23/8, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận C/O mẫu E do Trung Quốc cấp từ ngày 20/8 và do các nước ASEAN cấp từ 1/8. Đối với C/O mẫu E cũ, chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8 trong thời gian còn hiệu lực, không chấp nhận các mẫu được cấp sau 31/8.

Về việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo cam kết của ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA.

Anh Tú