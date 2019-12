Người dùng tăng mua hàng công nghệ, điện máy, thiết bị gia dụng... dịp cuối năm do nhu cầu cao và nhiều ưu đãi, nhất là trên kênh trực tuyến.

Anh Hoàng Đức Minh (quận 2, TP HCM) vừa mua Samsung Galaxy S10 trên Lazada trong lễ hội mua sắm 11/11. Nhờ ưu đãi từ nhà bán hàng, tích điểm mua hàng từ lâu và sử dụng thẻ tín dụng, anh tiết kiệm đến 5 triệu so với giá mua tại siêu thị điện máy, kèm theo quà tặng trị giá lên đến hai triệu đồng. Trước khi mua, anh chọn cách tìm hiểu thông tin sản phẩm trên mạng.

"Tôi đã đọc nhiều bình luận đánh giá và quyết định chọn mua trên Lazada để tranh thủ đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm của họ. Nhờ đó mà tôi mua được giá tốt, lại giao hành rất nhanh nên tôi thấy như không phải chờ đợi gì", anh Minh nói.

Dự kiến trong đợt lễ hội mua sắm sắp tới 12/12, anh Minh sẽ mua thêm vòng đeo tay thông minh và nâng cấp dàn loa tại nhà, cùng vợ lên kế hoạch sắm sửa đồ nội thất như tủ lạnh, bếp nướng... trang hoàng để ăn Tết.

Anh Minh là một trong những người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh tay cho mua sắm trên mạng, nhất là hàng công nghệ, gia dụng và thiết bị điện máy. Đây là nhóm hàng có truyền thống hút khách "đến hẹn lại lên" vào dịp mua sắm cuối năm. Nhờ những chương trình ưu đãi lớn và chính sách giao hàng tốt, ngành hàng này như "hổ thêm cánh" trong những năm gần đây.

Thiết bị đeo tay thông minh Honor là một trong những sản phẩm hút khách dịp cuối năm.

Theo We Are Social, quy mô ngành hàng công nghệ và thiết bị nghe nhìn trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu lên đến 392,6 tỷ USD trong năm 2018, chỉ xếp sau ngành hàng sắc đẹp và thời trang, tăng 11% so với năm trước. Trong khi đó ngành hàng thiết bị gia dụng có quy mô nhỏ hơn - 272,5 tỷ USD, nhưng đang có tăng trưởng nhanh nhất với 15% so với năm 2017.

Xét về mức độ chịu chi của người dùng, 35% người tham gia khảo sát của Nielsen nói sẵn sàng và thoải mái chi tiêu cho những món hàng ưa thích, kể cả không phải là hàng hóa thiết yếu. Trong đó độ chịu chi khi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam đang đứng đầu trong 7 quốc gia Nielsen khảo sát. Với nền kinh tế ổn định, cơ cấu dân số trẻ, chuộng sử dụng Internet và mua sắm online, các kênh bán lẻ hiện đại, trong đó có thương mại điện tử đang có nhiều cơ hội bứt phá.

Một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng công nghệ, thiết bị điện tử, gia dụng... đến từ những chương trình ưu đãi lớn tại các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy và kênh thương mại điện tử.

Lễ hội mua sắm 12/12 của Lazada kéo dài ba ngày 12, 13 và 14/12 với hàng loạt sản phẩm công nghệ giảm giá hơn 50%.

Điển hình trong dịp cuối năm, trang thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á tiếp tục khởi động lễ hội mua sắm trong ba ngày 12, 13 và 14/12 với sự tham gia của trên 7.000 thương hiệu hàng đầu trên LazMall. Đây là hệ thống gian hàng chính hãng với hàng trăm nghìn nhà bán hàng trên toàn Đông Nam Á. Dự kiến, chỉ riêng tại Việt Nam, có đến 1,2 triệu ưu đãi cùng hàng trăm nghìn mã giảm giá với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng trong lễ hội lần này.

Riêng ngành hàng công nghệ, thiết bị gia dụng, điện tử... các chính sách bán hàng đặc biệt được áp dụng khi cùng lúc triển khai ưu đãi trực tiếp từ nhà bán hàng, Lazada và các đối tác thanh toán điện tử. Nền tảng này còn ký hợp tác chiến lược dài hạn với siêu thị điện máy VinPro để triển khai ưu đãi cho người dùng ngay trên trang thương mại điện tử. Theo đó, người dùng mua hàng trực tuyến nhận đầy đủ những dịch vụ và chính sách hậu mãi như mua tại cửa hàng.

Ông James Dong - Tổng giám đốc Lazada Việt Nam cho biết, ba ngày lễ hội mua sắm sắp tới sẽ giúp người dùng trên toàn Đông Nam Á chọn được sản phẩm yêu thích với mức giá tốt hơn so với thông thường. Ngoài ra, chuỗi lễ hội mua sắm 11/11 và 12/12 cũng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành. Đồng thời hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán hàng tiếp cận khách hàng mới, tăng trải nghiệm và chăm sóc khách hàng hiện tại.

Trong lễ hội mua sắm 11/11, ông James Dong, CEO Lazada Việt Nam trực tiếp đi giao hàng lúc 1h sáng.

Mặt khác, nhờ những cải tiến về logistics giúp đẩy nhanh thời gian giao hàng, trải nghiệm mua sắm online trở nên thuận tiện không thua kém việc mua sắm ở các kênh truyền thống. Đây cũng là một trong những lý do thúc đẩy người dùng tăng chi cho kênh thương mại điện tử, kể cả với những mặt hàng giá trị cao.

Báo cáo của We Are Social cũng cho thấy 93% người được hỏi cho biết họ từng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ trên mạng, 88% người đã vào các trang thương mại điện tử và 83% người đã mua hàng.

Google và Temasek dự báo, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đạt quy mô 120 tỷ USD vào năm 2025, trong đó thị trường Việt Nam vào khoảng 15 tỷ USD. Đây cũng được cho là khu vực ưa chuộng thương mại điện tử nhất trên thế giới với tỷ lệ tăng trưởng quy mô thị trường ở mức hai con số hằng năm. Nhờ các lễ hội mua sắm với khuyến mại hấp dẫn, dịch vụ giải trí và giao hàng nhanh, quy mô mảng này được dự báo tăng gấp 4 lần trong 5 năm tới.

Nam Anh