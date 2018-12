Nói sữa không đạt chuẩn, Meiji muốn chỉ định nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam

Chia sẻ với VnExpress bên lề cuộc họp báo gần đây, ông Nguyễn Quang Sơn - Trưởng phòng Giám quản hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại (Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan) cho biết các hoạt động nhập khẩu sữa nội địa Meiji về Việt Nam vẫn diễn ra bình thường.

Sữa Meiji nội địa (sản xuất và lưu hành tại Nhật) dù được chính nhà sản xuất khuyến cáo có một số hàm lượng không đáp ứng chuẩn Việt Nam nhưng vẫn được các bà mẹ ưa dùng. Ảnh: T.L.

Trước đó, trong một văn bản gửi cơ quan chức năng Việt Nam, Công ty sữa Meiji của Nhật bày tỏ mong muốn chỉ định một nhà nhập khẩu duy nhất tại Hà Nội, được uỷ quyền nhập và bán các dòng sản phẩm của họ ở Việt Nam. Đồng thời, hãng này đề nghị Tổng cục Hải quan ngừng cấp phép với các lô hàng từ nhà nhập khẩu trong nước không được uỷ quyền với lý do sữa Meiji bán ở Nhật có một số hàm lượng không đáp ứng chuẩn Việt Nam.

Sau khi nhận được đề nghị này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời và nhìn nhận, kiến nghị trên của Meiji là chính đáng nhằm thực hiện bảo hộ nhãn hiệu sữa Meiji trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện ngành Hải quan cho biết, mặc dù mong muốn vậy nhưng đến nay, Meiji vẫn chưa thực hiện các thủ tục bảo hộ cần thiết trước cơ quan hải quan theo đúng quy định hiện hành. Do đó, theo đại diện Phòng Giám quản, khi doanh nghiệp chưa có đầy đủ tài liệu chứng minh, đề nghị cấm thông quan các mặt hàng sữa nội địa Nhật của Meiji nhập về Việt Nam chưa thể đáp ứng.

Không chỉ vậy, Tổng cục Hải quan cũng cho biết hiện chưa nhận được phản ánh nào từ Cục Hải quan các tỉnh, thành về việc có hàng giả, hàng nhái trà trộn vào hàng Nhật Bản lưu hành trên thị trường Việt Nam như công ty Meiji phản ánh.

Trước đó, Meiji thừa nhận sữa Meiji nội địa Nhật Bản không đúng với chuẩn ở Việt Nam. Cụ thể là thành phần biotin, choline, mangan i-ốt trong sữa bột công thức Meiji nhãn hiệu Hohoemi (số 0 - cho trẻ dưới 12 tháng) và thành phần biotin, kẽm, i-ốt trong sữa Meiji nhãn hiệu Step (số 9 - cho trẻ từ 1-3 tuổi) đáp ứng các quy định của Nhật nhưng lại không hợp chuẩn của Việt Nam. "Điều này là do sự khác biệt trong tiêu chuẩn về thành phần dinh dưỡng và nhu cầu các chất khác nhau giữa người Nhật và người Việt", hãng Meiji giải thích.

Tuy nhiên, việc sữa nội địa Nhật có hàm lượng i-ốt thấp hơn so với nhu cầu của trẻ em Việt (do thói quen ăn uống và sinh hoạt của người Nhật) đã được cảnh báo nhiều nhưng sữa Meiji nội địa vẫn được ưa dùng và tiêu thụ với số lượng lớn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sở dĩ hàm lượng này thấp so với chuẩn Việt Nam bởi Chính phủ Nhật không cho phép bổ sung i-ốt vào sữa công thức cho trẻ nhỏ.

Thanh Thanh Lan