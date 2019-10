NCB cho biết hai nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Singpore muốn mua cổ phiếu của nhà băng trong đợt phát hành tới.

Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã có buổi gặp gỡ với hai nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Singapore hồi tháng 7 và 8 vừa qua. Mới đây 26/10, NCB tiếp tục làm việc với đoàn nhà đầu tư Singapore. "Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình ngân hàng bán lẻ và định hướng phát triển Digital Banking trong tương lai", đại diện NCB nói.

Theo vị này, đây là những công ty đa quốc gia có tiềm lực tài chính mạnh, uy tín, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và tư vấn tài chính khu vực châu Á. Hai nhà đầu tư này mong muốn tham gia mua cổ phần của NCB trong đợt phát hành cổ phiếu mới nhằm tăng vốn điều lệ cho nhà băng.

Buổi tiếp xúc giữa NCB và nhà đầu tư Singapore hôm 26/10.

Trước khi tìm kiếm và lựa chọn hai nhà đầu tư này, NCB đã xây dựng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược phù hợp với nhu cầu và đặc điểm thực tế của mình, gồm: tổng tài sản, lợi nhuận ròng, lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm hoạt động quốc tế, xếp hạng tín nhiệm độc lập quốc tế, hòa hợp văn hóa doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp...

Nếu kế hoạch tăng vốn thành công, NCB sẽ có sự bứt phá, tiến lên nhóm ngân hàng có quy mô vốn tầm trung. Bước đi này nằm trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng khi tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin; phát triển ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số (Digital Banking); mở rộng mạng lưới cũng như tăng cường quản trị rủi ro thời gian qua.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của NCB, các chỉ số tài chính đều tăng trưởng trong đó đáng kể là lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế của NCB tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến hết quý III/2019 tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này có được chủ yếu do tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh...

Bên cạnh đó, NCB đã xây dựng được thương hiệu vững mạnh, giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách và tạo động lực làm việc tốt hơn cho nhân viên. Theo vị đại diện thương hiệu tốt đã giúp NCB có được niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng.

Ngân hàng đẩy mạnh các mảng kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Theo NCB, những năm gần đây, giá trị thương hiệu của ngân hàng tăng lên đến từ việc tập trung xây dựng hình ảnh một ngân hàng năng động, hoạt động an toàn, hiệu quả; các sản phẩm, dịch vụ được thiết kế hữu ích, thiết thực, tạo sự tin cậy cho khách hàng. Ngân hàng đã chọn các kênh tiếp thị kỹ thuật số như một kênh chủ lực quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Cùng với các sản phẩm của ngân hàng bán lẻ truyền thống hướng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. NCB đón đầu xu hướng thay đổi thói quen người dùng với ứng dụng trên thiết bị cầm tay. Trong thời gian tới, NCB sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị gia tăng cũng như các tiện ích vượt trội nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế.

Ngân hàng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 4 năm liên tiếp 2015-2016-2017-2018; Top 10 thương hiệu vàng hội nhập châu Á - Thái Bình Dương 2017; Giải thưởng Ngân hàng có trách nhiệm xã hội năm 2018 do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng. Mới đây ngân hàng được Tạp chí Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao 2 giải thưởng quốc tế và lọt "Top 10 thương hiệu Vàng ASEAN".

Thành Dương