Chủ đầu tư Tập đoàn Hà Đô từng công bố, 99% khách hàng, những người đã đặt mua hơn 2.100 sản phẩm tại HaDo Centrosa Garden đều có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng hai xe Mercedes. Quà tặng này thay cho cho lời tri ân chủ đầu tư Hà Đô dành cho các cư dân tương lai.

Nhiều khách hàng chứng kiến sự kiện tìm hai chủ nhân căn hộ may mắn trúng 2 xe Mercedes.

Theo đó, trong sự kiện "Chọn chốn an khang - xe sang đón Tết" ngày 27/1 vừa qua do Tập đoàn Hà Đô triển khai, chủ nhân sở hữu căn hộ I3-16.08 - bà Phạm Thị Hồng Loan và O1-09.10 - ông Đỗ Bá Hùng đã trở thành những khách hàng may mắn trúng xe Mercedes.

Sau khi xem phát sóng trực tiếp chương trình và nhận thông báo từ chủ đầu tư Hà Đô, hai khách hàng may mắn này đã nhanh chóng có mặt tại dự án để thực hiện thủ tục nhận giải thưởng.

Gia đình chủ nhân căn hộ I3-16.08 - Bà Phạm Thị Hồng Loan đã may mắn sở hữu chiếc Mercedes trong chương trình.

Bà Phạm Thị Hồng Loan - chủ nhân căn hộ I3-16.08, người trúng chiếc Mercedes đầu tiên trong chương trình chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi nhận thông tin trúng giải. Cả gia đình tôi đã cùng đến dự án ngay sau có kết quả quay thưởng. Tôi tin rằng với cách thức thực hiện và phát triển dự án như hiện nay, Tập đoàn Hà Đô sẽ còn phát triển hơn nữa".

Ông Đỗ Bá Hùng, chủ nhân căn hộ O1-09.10 người trúng xe Mercedes thứ hai trong chương trình cũng cho biết: "Sau khi sở hữu một căn thuộc khu nhà phố liên kế, tôi tiếp tục đặt mua thêm một căn hộ tại block Orchid 1 để gia đình sinh sống. Tôi hài lòng về căn nhà phố liên kế cũng như căn hộ đã đặt mua và luôn an tâm thực hiện các tiến độ thanh toán vì tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo".

Chủ nhân căn hộ O1-09.10, ông Đỗ Bá Hùng (bên trái) đã may mắn sở hữu chiếc Mercedes thứ hai trong chương trình. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án, liên hệ: 1800 2018, 0926 756 756 (miễn phí). Địa chỉ dự án: Số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10; website: www.hadocentrosagarden.vn

Tại sự kiện, ông Phạm Quốc Huân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hà Đô - 756 đã gửi lời tri ân đến toàn thể khách hàng và các đối tác tham gia phát triển dự án. Ông cũng thay mặt chủ đầu tư cam kết dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng, dự kiến bàn giao sớm đến khách hàng.

Thế Đan