Trong vài năm qua, Ninh Thuận trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng tại khu vực miền Trung. Sở hữu nhiều lợi thế như quỹ đất sạch, bờ biển dài và đẹp, giá đất còn thấp, các chuyên gia đánh giá Ninh Thuận vẫn đang là một "vùng trũng" về bất động sản cả ở phân khúc nhà ở và nghỉ dưỡng.

Với định hướng xây dựng những khu đô thị đẳng cấp tại vị trí trung tâm các tỉnh, thành phố giàu tiềm năng phát triển, Hacom Holdings ghi dấu lên thị trường Ninh Thuận bằng 2 dự án song song, Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) và Khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park.

Phối cảnh Khu đô thị mới Đông Bắc (K1) và phân khu nhà ở xã hội Hacom Galacity.

Khu đô thị mới Đông Bắc là dự án trọng điểm phát triển hạ tầng đô thị của Ninh Thuận, đồng thời cũng là dự án đầu tiên phát triển theo mô hình khu đô thị khép kín. Khu K1 do Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận, thành viên của Hacom Holdings làm chủ đầu tư với mong muốn hình thành chuẩn sống mới, đề cao chất lượng sống và giá trị cộng đồng tại Ninh Thuận.

Sở hữu vị trí trung tâm của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Khu đô thị K1 có quy mô hơn 60ha. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án góp phần thay đổi diện mạo của thành phố biển. Không chỉ dành quỹ đất lớn cho cảnh quan và tiện ích, giao thông, khu K1 gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống tiện ích khép kín "all in one". Cư dân dự án sẽ được hưởng những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, trung tâm mua sắm, khu biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật giải trí, công viên...

Với Khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park, đây là bước đi táo bạo của Hacom Holdings với mong muốn phát triển Ninh Thuận trở thành "thiên đường" du lịch, nghỉ dưỡng của miền Trung. Bình Sơn Ocean Park nằm ngay trên trục đường ven biển Yên Ninh, liền kề công viên biển và bãi biển Bình Sơn rộng tới 24,6ha.

Bình Sơn Ocean Park cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm gồm nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng, khách sạn 4 đến 5 sao. Bên trong khu đô thị là quần thể các tiện ích khép kín: bể bơi, công viên chủ đề, nhà câu lạc bộ, dịch vụ thể thao. "Khu đô thị biển sẽ là điểm nhấn trong hành trình nâng tầm và thúc đẩy du lịch Ninh Thuận", đại diện Hacom Holdings chia sẻ.

Khu đô thị biển Bình Sơn Ocean Park là một trong những dự án tiêu biểu của Hacom Holdings.

Bên cạnh đầu tư triển khai phân khúc cao cấp, Hacom Holdings và các đơn vị thành viên còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi về nhà ở. Doanh nghiệp mang đến cơ hội an cư cho những người được hưởng chính sách xã hội ngay trung tâm thành phố với dự án Hacom Galacity có vị trí trung tâm Khu đô thị mới Đông Bắc, nằm trong chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Ninh Thuận.

Ngoài hai khu đô thị Đông Bắc và Bình Sơn Ocean Park, Hacom Holdings và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Ninh Thuận, khẳng định vị trí tiên phong khai phá và phát triển thị trường tại đây.

Không chỉ trực tiếp triển khai dự án bất động sản trong nhiều phân khúc, Hacom Holdings còn tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư. Năm 2018, Hacom Holdings tham gia Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận với tư cách là nhà tài trợ chính và một trong những nhà đầu tư chiến lược.

"Hacom Holdings không chỉ cung ứng ra thị trường sản phẩm bất động sản ở nhiều phân khúc, các khu đô thị quy mô, chất lượng mà còn có trách nhiệm xã hội, môi trường với địa phương", đại diện Hacom Holdings nói.

Hacom Holdings có hơn 15 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo, xây dựng, cầu đường. Doanh nghiệp đang mở rộng các lĩnh vực mới tại Ninh Thuận như du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Hacom Holdings cho biết luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, từng bước khẳng định tên tuổi và thương hiệu trên thị trường.

Thành Dương