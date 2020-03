Chương trình "An toàn phòng cháy chữa cháy" đề cập tới nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ dân sinh, nơi có nhiều hàng hóa và lượng người qua lại đông.

"An toàn phòng cháy, chữa cháy" phát sóng trên kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 7 giờ 20 thứ bảy hàng tuần, phát lại vào 14 giờ 50 thứ ba và 7 giờ 40 thứ tư tuần kế tiếp. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, cùng sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas).

Theo Sở Công Thương Hà Nội tháng 8/2019, Thủ đô có 456 chợ hoạt động, trong đó chỉ có 91 chợ kiên cố (khoảng 20%), còn lại là chợ bán kiên cố và chợ lán tạm, Nhiều chợ đã xây dựng từ lâu, có hiện tượng xuống cấp, hạ tầng chợ không đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Những vụ cháy chợ thường để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản. Song một bộ phận tiểu thương vẫn còn tâm lý thờ ơ.

Một góc chợ Đồng Xuân. Ảnh: Phạm Dự.

Đơn cử, chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) trừ những ngày đóng cửa nghỉ Tết, thường xuyên trong không khí mua bán tấp nập. Chợ phục vụ nhiều mặt hàng truyền thống như: vải sợi, quần áo, giày dép, đồ da... Các mặt hàng này thường dễ bắt lửa, đặt ra yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy.

Do đó thời gian qua Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm và ban quản lý chợ triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cháy nổ. Khu chợ hiện có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các họng nước vách tường và các trang thiết bị phục vụ chữa cháy.

Đại diện Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân cho biết đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trên địa bàn chợ. Trong đó sẽ kiểm tra kiểm soát toàn bộ hệ thống điện, nghiêm cấm các hộ kinh doanh đốt hương, vàng mã trong khu vực chợ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở chợ Đồng Xuân.

Trước Tết Nguyên đán, ban quản lý chợ đã đưa bản cam kết phòng cháy chữa cháy đến từng hộ, cam kết không kinh doanh pháo và những vật liệu cháy nổ.

Một tiểu thương cho biết từ đầu năm chủ các sạp hàng tham gia nhiều buổi tập huấn về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, giữ gìn tài sản, hàng hóa và tính mạng con người.

(Nguồn: PV Gas)