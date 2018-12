Apple chi 1 tỷ USD xây trụ sở mới / Google tính mở văn phòng tại Việt Nam

Google vừa thông báo, sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho một cơ sở mới tại thành phố New York (Mỹ). Theo đó, trụ sở này rộng gần 160.000 m2 mang tên "Google Hudson Square", gồm 2 tòa nhà tại số 315 và 345 đường Hudson và không gian văn phòng gần số 550 đường Washington, quận Manhattan. Cơ sở mới của Google dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Động thái này cũng sẽ mở rộng sự hiện diện của Google tại khu vực gần sông Hudson tại New York. Đầu năm nay, đại gia công nghệ này đã mua tổ hợp thương mại và văn phòng Chelsea Market với giá 2,4 tỷ USD.

Văn phòng của Google tại Zurich, Thụy Sỹ.

Google cho biết, Hudson Square sẽ là địa điểm chính cho các hoạt động của doanh nghiệp này tại New York. Hãng công nghệ Mỹ có thể tạo ra gấp hơn hai lần việc làm tại New York trong 10 năm tới nhờ những khoản đầu tư vào Chelsea Market và Hudson Square. Hiện Google đang có 7.000 nhân viên làm việc trong các bộ phận tìm kiếm, quảng cáo, bản đồ, điện toán đám mây và Youtube tại thành phố New York.

"Khoản đầu tư của chúng tôi tại New York là một phần rất lớn trong cam kết phát triển và đầu tư vào các cơ sở, văn phòng, việc làm tại Mỹ", CFO Alphabet (công ty mẹ của Google) – Ruth Porat cho biết.

Tuần trước, Apple cũng thông tin sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng một trụ sở mới tại thành phố Austin, bang Texas (Mỹ). Ngoài ra, Táo Khuyết cũng đang có kế hoạch xây dựng các cơ sở mới tại Seattle, San Diego và Culver City trong 3 năm tới. Còn đại gia thương mại điện tử Amazon cũng cho biết sẽ mở một trụ sở mới tại thành phố Long Island hồi tháng trước.

Tú Anh (theo CNBC)