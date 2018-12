Bên cạnh chất lượng, tiến độ công trình và giá cả, người dân ngày càng chú trọng đến các tiện ích giáo dục khi chọn nhà để các con có thể tiếp cận cơ sở giáo dục chất lượng cao cũng như dễ dàng đưa đón.

Đại diện Công ty TNR Holdings Việt Nam cho rằng, tiện ích, dịch vụ, hạ tầng trong nội bộ dự án, hoặc ở khu vực phụ cận đang được khách hàng cân nhắc nhiều hơn. "Những hạng mục trường học, bệnh viện, bể bơi, khu mua sắm, vui chơi, giải trí... đều là điểm cộng quan trọng khiến khách hàng quyết định xuống tiền nhanh hay chậm", vị đại diện nói.

Nằm ở phía Tây Hà Nội, Goldmark City là tổ hợp dự án có đầy đủ các tiện ích cao cấp

Nắm bắt nhu cầu này, các chủ đầu tư đã nhanh chóng chú trọng việc phát triển tiện ích giáo dục trở thành một giá trị gia tăng quan trọng của các dự án bất động sản. Nhiều dự án tuy không nằm ở vị trí vàng nhưng có tiện ích tốt vẫn thu hút đông đảo khách hàng. Bởi vậy, nhiều nhà đầu tư nhanh chóng thay đổi chiến lược phát triển dự án, sẵn sàng chi hàng chục hay cả trăm tỷ đồng để triển khai các hạng mục trường học, công viên và khoảng không gian xanh…

Hướng tới xu hướng này, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án TNR Holdings Việt Nam tập trung kiến tạo hệ thống tiện ích đa dạng cho Tổ hợp Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trong tổng diện tích 12ha, TNR Holdings Việt Nam dành hơn 2ha để phát triển trường học liên cấp quốc tế với trang thiết bị giáo dục hiện đại. Phòng học được thiết kế đặc biệt đảm bảo thời gian tối đa tràn ngập ánh sáng tự nhiên, phòng đa năng đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng với các khu vui chơi vận động tương tác cho trẻ, vườn thực nghiệm và sân thể thao được bố trí thông minh, khoa học.

Không gian thư viện hiện đại, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và có tính tương tác cao tại trường liên cấp của dự án Goldmark City.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Trưởng ban đầu tư TNR Holdings Việt Nam, công ty đã ký kết biên bản ghi nhớ với một số đối tác phát triển giáo dục có uy tín lớn trên thị trường; chương trình đào tạo được xây dựng theo hệ tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ.

Đây là hợp tác chiến lược của TNR Holdings Việt Nam để phát triển hệ sinh thái giáo dục tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của khách hàng và những cư dân tương lai của Goldmark City. Ngoài ra, tại mỗi tòa nhà thuộc Goldmark City đều có nhiều trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế như trường mầm non Panda, mầm non TD Kids, trường song ngữ American…

Tiện ích giáo dục của Goldmark City còn hưởng lợi từ hệ thống tiện ích giáo dục lân cận. Dự án chỉ cách trường quốc tế Hàn Quốc Hà Nội (đường Trần Vĩ - Lê Đức Thọ) hơn 300m; trường tiểu học Đoàn Thị Điểm hơn 500m; trường THPH Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội hơn 800m và trường liên cấp Marie Curie 2km; hệ thống trường liên cấp Lomonoxop gần 1km…

Ngoài điểm nhấn là hệ sinh thái giáo dục, Goldmark City còn đầu tư nhiều tiện ích đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu sống cao cấp của cư dân với tiêu chí "All in one" như bể bơi trong nhà, ngoài trời; nhà hàng sang trọng, trung tâm thương mại; spa cao cấp và fitness chuyên nghiệp... Bên cạnh đó là phòng khám đa khoa tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống giáo dục liên cấp đạt tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.

Bà Phạm Hồng Thúy - Giám đốc kinh doanh TNR Holdings Việt Nam ký kết hợp tác với PGS.TS Khu Thị Khánh Dung - Phó giám đốc Bệnh viên nhi Trung ương, đại diện Công ty Dịch vụ Y tế Hoàng Anh, hệ thống phòng khám đa khoa Thảo Ngọc.

Hệ thống tiện ích của Goldmark City được chủ đầu tư, nhà quản lý điều hành và phát triển dự án ký kết cùng các đối tác chiến lược trong buổi lễ công bố các tiện ích dành cho cư dân Goldmark City được tổ chức vào ngày 19/11 vừa qua. "Việc công bố hệ thống tiện ích trước thời gian bàn giao căn hộ tới 6 tháng khẳng định mục tiêu của TNR Holdings Việt Nam và chủ đầu tư dự án trong việc tạo nên một môi trường sống chất lượng cao cho cộng đồng cư dân tương lai, trong đó có hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế", đại diện TNR Holdings Việt Nam khẳng định.

Với những chuyển biến trong việc phát triển hệ thống tiện ích, người mua nhà được lợi trước hết, sau đó là doanh nghiệp bất động sản. Mối quan hệ ở đây mang tính "win - win" và sẽ là một yếu tố góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Thu Ngân