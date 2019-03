Chọn dự án chất lượng, chủ đầu tư uy tín, gói vay phù hợp với khả năng tài chính là cách để nhiều người sớm mua được nhà đẳng cấp.

Mua nhà tốt để ở cả đời

Quan niệm an cư lạc nghiệp là tâm lý của đa số người Việt khi mua nhà. Hầu hết ai mua nhà cũng muốn sinh sống lâu dài, sẵn sàng đầu tư mạnh tay để có một chốn an cư chất lượng như mong muốn, không gian thoáng rộng, tiện ích đủ đầy hiện đại, đảm bảo an ninh.

Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính để tìm mua một nơi an cư đầy đủ các tiêu chí như mong muốn. Dẫn đến việc nhiều người phải tích góp, dành dụm cả đời để tìm được căn nhà đúng ý.

Thấu hiểu tâm lý này, chủ đầu tư Vingroup tung ra dòng sản phẩm VinCity với giá bán hợp lý, vừa túi tiền dành cho nhóm khách hàng có thu nhập khá và trung bình khá. Đồng thời còn bắt tay hợp tác cùng ngân hàng Teckcombank để cung cấp các gói vay thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng mua được căn nhà đẳng cấp. Gói vay trả góp 35 năm lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Sự đón nhận của khách hàng thể hiện rõ qua sự kiện ra mắt căn hộ mẫu của VinCity Ocean Park và VinCity Sportia (Hà Nội), thu hút hơn 8.000 khách tham quan, đặt chỗ. Đến nay đã có 10.000 căn hộ VinCity có chủ.

Giới chuyên gia nhận định, VinCity có sức tiêu thụ kỷ lục như trên là nhờ đáp ứng được tiêu chí chọn nhà ngày càng cao và đa dạng của người dân.

VinCity đáp ứng được tiêu chí chọn nhà của đại đa số người dân.

Chiến lược mua nhà trả góp ít áp lực tài chính

Anh Lê Trung ngụ tại quận Thanh Trì, Hà Nội cho biết vừa đăng ký mua căn hộ ba phòng ngủ thuộc phân khu The Hero của VinCity Sportia. Anh chọn gói vay trả góp 35 năm như một chiến lược cân đối tài chính.

"Vay nhiều năm như vậy sẽ làm cho số tiền trả góp mỗi tháng nhỏ lại, chỉ cần trích hơn một phần ba thu nhập hiện tại của tôi là trả vô tư. Chứ vay ngắn hạn thì sợ có bao nhiêu phải dành trả nợ hết", anh Trung chia sẻ.

Khách hàng này cũng cho rằng việc trả góp số tiền vừa phải mỗi tháng giống như bỏ ống tiết kiệm, không tạo áp lực tài chính, giúp anh sở hữu nhà chất lượng nhanh hơn.

Một khách hàng khác của VinCity, anh Nguyễn Thanh Hải ở quận Ba Đình, Hà Nội ấn tượng với chính sách bán hàng hỗ trợ tối đa cho người mua nhà. Chủ đầu tư cho đóng trước 10% khi ký hợp đồng mua bán, sau đó đóng tiếp 20% trong vòng 6 tháng.

"Tôi mua căn hộ VinCity Ocean Park giá hai tỷ, chỉ phải trả trước 200 triệu đồng để ký hợp đồng, dễ thở hơn nhiều so với chính sách đóng ngay 30% giá trị căn hộ như thông thường", anh Hải nói.

Khách hàng này vay 70% giá trị căn hộ, chọn gói trả góp 35 năm để mỗi tháng có thể thanh toán ở mức phù hợp với thu nhập của gia đình. Đây cũng là cách anh tận dụng gói vay trả góp 35 năm để mua căn hộ VinCity, giảm áp lực cho vợ chồng anh.

"Nhiều người nghĩ vay 35 năm thì mang nợ cả đời, nhưng thật ra vay dài hạn như vậy khá văn minh và giúp giảm áp lực cho gia đình có con đang tuổi ăn tuổi học. Hai vợ chồng tôi thu nhập ổn định 40 triệu, mỗi tháng dành ra một khoản cố định trả nợ, phần còn lại lo chi phí gia đình cũng sống rất thoải mái", anh Hải chia sẻ.

Chính sách tài chính linh hoạt của VinCity giúp hiện thực hóa ước mơ có nhà thành phố của nhiều người.

Đại diện chủ đầu tư cho biết vay 35 năm không có nghĩa là hết thời hạn này mới được tất toán. Người vay hoàn toàn có thể trả trước hạn và từ năm thứ 6 trở đi sẽ không tính phí khi trả trước hạn.

Ba gói giải pháp tối ưu hỗ trợ mua nhà dễ dàng

Để hỗ trợ người dân mua nhà dễ dàng, Vingroup và Techcombank cung cấp ba gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng chi trả của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Gói "trả lãi hàng tháng và trả gốc sau tối đa 24 tháng" phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập ổn định khá, đủ điều kiện thanh toán lãi mỗi tháng tháng ngay sau khi vay, sau gần 2 năm mới bắt đầu trả cả gốc.

Gói "trả lãi và gốc sau tối đa 24 tháng" thì phù hợp với nhóm những khách hàng mua để đầu tư hoặc người đang đi thuê nhà. Bởi khoản vay này chỉ phát sinh nghĩa vụ thanh toán sau tối đa 24 tháng, khách mua nhà đầu tư có thể xoay vòng vốn cho các kênh sinh lời khác. Riêng khách hàng đang thuê nhà sẽ không phải trả góp cho đến khi nhận bàn giao căn hộ. Số tiền trả góp hằng tháng của hai gói vay trên sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trong khi đó, gói "niên kim cố định" nghĩa là trả gốc và lãi đều đặn hàng tháng trong suốt thời gian vay, không lo biến động, phù hợp với những người vay trẻ, có thu nhập đang ở mức trung bình nhưng ổn định.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, ba gói giải pháp thiết thực nói trên kết hợp với chính sách trả góp 35 năm đem lại lợi ích rất rõ ràng, giúp người mua nhà giảm nhẹ gánh nặng thanh toán định kỳ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân, dễ dàng mua được căn nhà đầu tiên bằng chính công sức của mình.

Nam Anh