Chi tiết về gói cước "Roam Like Home" liên hệ tổng đài 9090, truy cập website hoặc nhắn tin với cú pháp RLH gửi 994 (miễn phí tại Việt Nam và tính phí SMS Roaming khi ở nước ngoài).

Anh Trần Ngọc Thanh (ở Bình Dương), là chủ một doanh nghiệp sản xuất gỗ thường xuyên phải sang Lào. Trong thời gian làm việc tại nước bạn, anh vẫn phải liên lạc về Việt Nam để xử lý công việc phát sinh. Điều bận tâm nhất với anh là cước điện thoại chuyển vùng quốc tế khá cao, làm gia tăng các chi phí cho công ty.

Lo lắng này có thể được giảm đi khi mới đây, MobiFone tung ra thị trường gói cước tiết kiệm Roam Like Home, áp dụng tại Lào và Campuchia, nơi có tỷ lệ người Việt đi công tác cũng như du lịch khá cao trong thời gian gần đây.

Roam Like Home là sự kết hợp giữa gói cước DataRoam Saver - ưu đãi dịch vụ data và gói cước RoamSaver (ưu đãi giá cước thoại và SMS của MobiFone) nhưng với ưu đãi lớn hơn. Gói cước mới dành cho cả thuê bao trả trước và trả sau của nhà mạng này đang hoạt động 2 chiều, trừ thuê bao Fast Connect. Thuê bao cần được mở dịch vụ Roaming (thoại, SMS và data) và đăng ký thành công gói Roam Like Home.

Khi sử dụng gói cước này, người dùng có thể thoải mái trải nghiệm dịch vụ di động ở nước ngoài như gọi điện, nhắn tin và sử dụng dữ liệu mà không phải lo nghĩ về chi phí. Roam Like Home tiết kiệm đến 99% so với giá cước data chuyển vùng quốc tế thông thường và tiết kiệm 80% so với giá cước thoại và SMS chuyển vùng quốc tế.

Cụ thể, với 50.000 đồng mỗi ngày tại mạng Beeline (Lào) hoặc 150.000 đồng mỗi ngày tại mạng Metfone (Campuchia), thuê bao có 250MB dữ liệu để sử dụng. Bên cạnh đó, giá cước thoại và SMS cũng giảm còn 5.000 đồng cho một phút gọi và 5.000 đồng một tin nhắn SMS.

Ngoài việc tận hưởng lợi ích tiết kiệm của gói cước, người dùng còn có thể kiểm soát lưu lượng sử dụng, tránh phát sinh cước cao ngoài ý muốn. Theo đó, thuê bao có thể tra cứu dung lượng dữ liệu chuyển vùng quốc tế còn lại và được cảnh báo khi gói cước hết dung lượng hoặc hết hiệu lực. Bên cạnh đó, việc đăng ký và hủy cước qua tin nhắn SMS và USSD cũng khá đơn giản và tiện lợi cho người dùng.

Hiện MobiFone cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại gần 200 quốc gia trên thế giới và tiếp tục đưa ra thêm nhiều gói ưu đãi dịch vụ chuyển vùng quốc tế hơn nhằm mang lại lợi ích và sự hài lòng cho người dùng của mình.

