Công ty Golden Phoenix vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm Glow X và toạ đàm với các chuyên gia với chủ đề "Da và hiểm họa từ việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc". Họp báo cũng giúp người tiêu dùng có cái nhìn đúng đắn trong việc lựa chọn mỹ phẩm chất lượng và an toàn.

Tọa đàm "Da và hiểm họa từ việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc".

Áp lực cuộc sống và điều kiện khí hậu, môi trường ô nhiễm tại Việt Nam là những nguyên nhân khiến da dễ bị tác động xấu. Phổ biến nhất là gây ra các tình trạng thường hay mắc phải như lỗ chân lông to, da dễ bị mẫn cảm, dễ gây ra mụn dẫn đến tình trạng làn da bị lão hoá sớm.

Bên cạnh đó, tình trạng phổ biến hiện nay xảy ra với người dùng là việc lạm dụng các loại mỹ phẩm làm trắng da có chứa các thành phần corticoid (độc dược bảng B theo quy định của Bộ Y tế) để đem đến kết quả làm đẹp nhanh và không an toàn. Tuy nhiên, hệ quả của việc này khiến các lớp biểu bì da bị bào mòn, kích ứng và dẫn đến tình trạng bị phụ thuộc sau khi ngưng sử dụng.

Hiểu được điều đó, tháng 12/2015, nhà sáng lập, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Golden Phoenix - bà Liên Kim Linh đã bắt tay nghiên cứu dòng sản phẩm chăm sóc nhan sắc cho phái đẹp. Trải qua nhiều tháng làm việc với các kỹ sư hoá đầu ngành tu nghiệp lâu năm tại Pháp, những đại diện nhà máy đang sở hữu chứng nhận Bureau Veritas, bà cho ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da mang thương hiệu Glow X dành riêng cho làn da châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Tổng giám đốc Công ty TNHH TM Golden Phoenix phát biểu trong "Họp báo ra mắt sản phẩm Glow X" vào ngày 31/10.

Với thành phần chính cao cấp như Alpha Arbutin, chiết xuất đậu Hà Lan, vitamin E và B, kết hợp với công thức dưỡng trắng và nuôi dưỡng tế bào, Glow X giúp trẻ hoá da, điều tiết tốt sự hình thành hắc sắc tố melanin trên da cũng như các dấu hiệu lão hoá. Sản phẩm đem đến cho phái đẹp làn da khoẻ mạnh và trắng mịn từ bên trong. Sau khi sử dụng từ 2 đến 3 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da. Da sáng hơn, các vết thâm do mụn để lại dần mờ đi, da căng sáng mịn và đầy sức sống.

Sản phẩm Glow X được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín và hiện đại chuẩn cGMP - Asean. Từ khi xuất xưởng cho đến khi chuyển đến tận tay người tiêu dùng mỹ phẩm, Glow X vượt qua những kiểm tra nghiêm ngặt từ nhà máy, tem chống hàng giả đi kèm với giấy công bố chính thức của Sở Y tế cho phép lưu hành.

Những dòng sản phẩm Glow X có mặt trên thị trường.

Hiện nay, sản phẩm Glow X đang lưu hành trên thị trường gồm có 6 loại:

- Intensive Whitening Facial Night Cream: kem dưỡng trắng da, giữ ẩm ban đêm dành cho da mặt, giá 739.000 đồng 30 gram.

- Anti - aging Whitening Premium Serum: serum dưỡng trắng, chống lão hoá toàn diện, giá: 739.000 đồng 30 ml.

- Perfect care & whitening day cream: kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày dành cho da mặt, giá: 739.000 đồng 30 gram.

- All - in - one Perfect Whitening Body Lotion: kem dưỡng trắng da, giữ ẩm, chống lão hoá toàn thân, giá: 679.000 đồng 200 gram.

- Triple Action Perfect Whitening Body Cream: kem dưỡng trắng da, make-up, chống nắng toàn thân, giá 679.000 đồng 200 gram.

- Acne care & Repair Serum - Serum trị mụn và phục phồi da hư tổn, giá 479.000 đồng 20 ml.

