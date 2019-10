Công ty đa dạng hóa các dòng sản phẩm, thể hiện trách nhiệm với môi trường và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Công ty CP Giấy An Hòa tọa lạc tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sở hữu và vận hành Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, với công suất sản xuất bột giấy 130.000 tấn một năm và giấy cao cấp 140.000 tấn một năm.

Đa dạng hoá sản phẩm

Tháng 1/2019, Công ty CP giấy An Hoà cho ra đời sản phẩm giấy mới là giấy in viết cao cấp, có độ trắng 76% ISO, định lượng từ 58÷70gsm. Dòng sản phẩm giấy chuyên biệt này là nguyên liệu sản xuất các ấn phẩm sách truyện, sổ tay, vở tập... đạt tiêu chuẩn nhập khẩu của các thị trường châu Á và châu Âu. Với sản phẩm này, công ty hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Một phân xưởng tại nhà máy của An Hòa.

Ông Song Jiang Bo - Giám đốc sản xuất tại nhà máy cho biết: "Việc sản xuất sản phẩm giấy có độ trắng 76% ISO mới là một bước tiến của An Hoà nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt phù hợp với sản phẩm in ấn, có độ trắng sáng trang nhã, không gây chói mắt".

Thời gian tới, nhà máy sẽ tiếp tục giới thiệu dòng sản phẩm giấy phôi để sản xuất giấy nhớ, ống hút giấy đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

Chú trọng xử lý môi trường

Đi đôi với việc phát triển sản xuất, An Hoà khẳng định luôn đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Trong khuôn viên nhà máy, từ các phân xưởng sản xuất đến khu văn phòng, công nhân luôn tuân thủ vệ sinh công nghiệp một cách tự giác.

Công ty đầu tư hệ thống giám sát và quan trắc tự động đánh giá chất lượng nước thải khi xả ra môi trường, do đó chỉ số về nước thải của nhà máy luôn luôn đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ số nước thải trong ngành công nghiệp giấy, bột giấy.

"Công ty là một trong số điển hình trong xử lý nước thải, bảo vệ môi trường tại Việt Nam và được các cấp, ban ngành đánh giá cao", đại diện công ty nói.

Bên cạnh đó doanh nghiệp chú trọng các vấn đề an sinh xã hội tại địa phương. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 lao động địa phương; hàng năm cung cấp gần 3 triệu cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu mua gỗ và dăm gỗ nguyên liệu của người dân. Bằng những chính sách thiết thực, Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa góp phần giúp người dân yên tâm bám đất, bám rừng, ổn định và cải thiện cuộc sống. "Những cánh rừng xanh quanh năm không chỉ là lá phổi điều hòa không khí mà đã thực sự trở thành kế sinh nhai của người dân nơi đây", doanh nghiệp cho hay.

Chia sẻ với cộng đồng

Từ năm 2012 đến nay, công ty phát động và thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình trên địa bàn vùng nguyên liệu như ủng hộ chương trình "Chung tay cùng Tây Bắc và các huyện nghèo" với số tiền ủng hộ là 300 triệu đồng; xây dựng Trường mầm non huyện Đồng Văn (Hà Giang) trị giá 1,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cho xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương một trường mầm non với 4 phòng học, mỗi phòng 50m2 quy mô hơn 100 cháu với tổng số tiền 752 triệu đồng; xây dựng tuyến đường bê tông liên xã Cấp Tiến - Vĩnh Lợi trị giá 1,2 tỷ đồng...

Đại diện An Hòa trao quà cho các học sinh trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Tháng 9 vừa qua, An Hoà thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ đến trường", thể hiện tinh thần tương thân tương ái, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Tuyên Quang với số tiền thực hiện lên đến gần 200 triệu đồng. Theo doanh nghiệp, những việc làm này thể hiện tinh thần, trách nhiệm và cách ứng xử đậm chất văn hóa doanh nghiệp mà An Hòa đã nỗ lực xây dựng, duy trì trong nhiều năm qua.

Kết nối đối tác, khách hàng

Để tri ân và kết nối khách hàng, đối tác, mới đây công ty tổ chức hội nghị khách hàng thường niên 2019 tại Quy Nhơn (Bình Đình) với sự tham gia của hơn 120 nhà phân phối và khách hàng tiêu biểu trên cả nước.

Các đối tác, khách hàng của công ty tại gala tri ân tổ chức ở Quy Nhơn diễn ra tháng 9 vừa qua.

Tại đêm Gala với chủ đề "We are a Family", ông Nguyễn Văn Anh - Tổng Giám đốc công ty đã chia sẻ: "Sau hơn 16 năm hình thành và phát triển, khởi đầu chỉ là những mầm xanh nhỏ nhắn được gieo xuống mảnh đất An Hòa, giờ đây đã hình thành một tổ hợp sản xuất bột giấy và giấy cao cấp lớn nhất cả nước. Chúng tôi sẽ không ngừng tạo ra và nhân rộng những giá trị kinh tế xã hội, giá trị cuộc sống và giá trị con người".

Quỳnh Hương