Chú trọng sự hài hòa giữa con người, kiến trúc và thiên nhiên, kiến trúc sư có thể tạo ra không gian cân bằng, giúp người dùng nâng cao trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.

Takaharu Tezuka, một trong những kiến trúc sư đương đại hàng đầu Nhật Bản có bài diễn thuyết truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên và các kiến trúc sư trẻ tại Việt Nam với chủ đề "Tương lai hoài niệm" tại sự kiện "TOTO Architect Talk" vừa diễn ra ở TP HCM.

Giáo sư Takaharu Tezuka chia sẻ về quan điểm và kinh nghiệm của ông trong thiết kế, sức mạnh và khả năng thay đổi thế giới của kiến trúc.

Takaharu Tezuka truyền cảm hứng đến cộng đồng kiến trúc Việt Nam

Takaharu Tezuka tốt nghiệp cử nhân Học viện công nghệ Musashi (Nhật Bản) và thạc sĩ tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). Hiện nay, ông là giáo sư trường Đại học Tokyo và là nhà sáng lập công ty thiết kế Tezuka Architects. Trong suốt thời gian hoạt động và phát triển, Tezuka Architects nhận được những giải thưởng lớn tại Nhật Bản.

Tác phẩm được chú ý trong sự nghiệp của ông là công trình trường mẫu giáo Fuji tại Tokyo (Nhật Bản). Đây cũng là tác phẩm thể hiện rõ nét tư duy thiết kế của Takaharu Tezuka và được ông nhắc đến trong bài buổi diễn thuyết với chủ đề "Tương lai hoài niệm" (Nostalgic Future) vừa qua.

Kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên các trường kiến trúc có cơ hội nghe giáo sư Takaharu Tezuka chia sẻ về quan điểm và kinh nghiệm trong thiết kế.

Trường mẫu giáo Fuji có thiết kế với không gian mở. Tại đây, trẻ em không bị gò bó trong những bức tường hay khuôn khổ khô cứng mà ngược lại chúng có thể tự do hoạt động theo bản năng và vui chơi suốt giờ học. Từng chi tiết của ngôi trường đều được thiết kế dựa trên vốn hiểu biết sâu sắc của kiến trúc sư Takaharu Tezuka về thói quen và nhu cầu của con trẻ.

Thiết kế phần mái trường tạo thành một sân chơi khổng lồ hình vành khuyên bởi theo quan sát của Takaharu Tezuka, trẻ con luôn chạy thành những vòng tròn. Với không gian bố trí như vậy, không còn vách ngăn nào cản bước chân của trẻ, trung bình mỗi trẻ em ở ngôi trường này có thể chạy đến 4.000 mét mỗi ngày, những đứa bé hiếu động có thể chạy đến 6.000 mét.

Kiến trúc sư Takaharu Tezuka thường sáng tạo không gian thỏa mãn trải nghiệm phù hợp với từng đối tượng người dùng, để con người có thể tận hưởng cuộc sống đích thực thay vì tồn tại như cỗ máy được lập trình sẵn trong xã hội hiện đại.

Xuyên từ nền móng ngôi trường này, vươn qua mái nhà là hệ thống ba cây sồi cổ thụ tươi tốt, kiến trúc sư Takaharu Tezuka không những bảo lưu chúng để tạo bóng mát mà còn tận dụng tán cây để làm không gian vui chơi cho trẻ. Những tấm lưới được dùng kết nối mái nhà và tán cây, tạo thành lan can an toàn để trẻ tha hồ leo trèo và an tâm ngã vào đó.

Phía trong ngôi trường cũng luôn duy trì không gian mở, không có vách ngăn giữa các lớp học để trẻ nhỏ thoải mái khám phá thế giới riêng và tự do dừng lại ở nơi chúng muốn. Những không gian thoải mái như vậy được bố trí xuyên suốt ngôi trường giúp trẻ có thể phát triển đúng với nhu cầu tự nhiên.

"Nếu cậu bé ngồi cuối lớp không thích ở trong lớp nữa thế thì cứ để cậu ta đi. Cậu ấy sẽ quay về một cách tự nhiên, vì trường học vốn có hình tròn mà", giáo sư Takaharu Tezuka nói.

Công trình này không phải một ngôi trường đơn thuần mà trở thành cái nôi ươm mầm cho mọi giác quan của trẻ. Các em nhỏ tại đây được vận động tối đa, tự do học cách giao tiếp và trưởng thành. Trường mẫu giáo Fuji là minh họa chân thực cho thông điệp mà Takaharu Tezuka muốn gửi gắm đến các kiến trúc sư trẻ: kiến trúc có khả năng thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống chúng ta, cũng giống như cách trường mẫu giáo Fuji nỗ lực để thay đổi cuộc sống con trẻ.

Kinh nghiệm và nguồn cảm hứng từ kiến trúc sư Takaharu Tezuka cho thấy sự đan cài của tự nhiên trong kiến trúc và cuộc sống con người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Kiến trúc có thể thay đổi thế giới

Tại buổi diễn thuyết, kiến trúc sư Huỳnh Thúc Hào chia sẻ, đã lâu ông mới được nghe bài trình bày giản dị nhưng có tác động mạnh đến ông như vậy.

Điều mà giáo sư Takaharu Tezuka làm được trong các công trình của ông là khả năng phá vỡ ranh giới khô cứng của công nghệ, đánh thức thiên nhiên và đưa con người trở về nền tảng của sự sống. Đây là giá trị đặc biệt trong bối cảnh công nghệ hiện đại đang tạo ra nguy cơ làm mất đi sự cân bằng trong không gian sống đô thị. Kiến trúc có thể thay đổi sự mất cân bằng, giúp cải thiện cuộc sống con người, tạo ra những không gian hài hòa giữa thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm người dùng.

"Buổi diễn thuyết đã kết thúc nhưng dư âm đẹp đã đọng lại trong lòng người tham dự và lan tỏa tinh thần tích cực trong giới kiến trúc", đại diện ban tổ chức cho biết.

