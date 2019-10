Nhiều đêm đang ngủ, anh Võ Văn Phúc, 39 tuổi lại bật dậy kiểm tra điện thoại - thói quen từ khi làm việc tại giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm dự án Biển Đông 01.

Vị Phó trưởng phòng phụ trách Điều hành Khoan của Công ty TNHH MTV Khoan dầu khí nước sâu (PVD - PVD Deepwater) kể, suốt 5 năm của chiến dịch khoan, gần như đêm nào anh cũng canh điện thoại xem ngoài giàn có chuyện gì báo về để xử lý kịp thời. Ban ngày, anh và cộng sự họp với ngoài giàn ít nhất 2 lần để đánh giá, lên kế hoạch. "Tất cả những điều đó đã trở thành một thói quen, như một phần cuộc sống của tôi suốt 5 năm của chiến dịch khoan", anh Phúc nói.

Năm 2016, giàn PV Drilling V hoàn thành chiến dịch khoan cho Biển Đông 01. Nhịp sống ấy không còn, nhiều lúc anh Phúc thấy như bị hẫng. Bây giờ, ngoài việc lập kế hoạch làm việc hằng ngày cho đồng nghiệp trên giàn, anh Phúc vẫn mở điện thoại 24/24h để tiếp nhận và xử lý thông tin báo về. "Với nghề này tôi không thể một phút giây lơ là, bởi khi có những sự cố đột ngột mà không xử lý kịp, hậu quả sẽ rất nặng nề...", anh nói.

Chuyên gia trực trên giàn PV Drilling V .

Dự án Biển Đông 01 được đánh giá là một kỳ tích của ngành dầu khí Việt Nam ở Biển Đông. Theo PVN, thành công của dự án khẳng định sức mạnh nội lực của ngành dầu khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trước đó, năm 2008 BP của Anh đã từ bỏ việc triển khai dự án sau khi đổ vào đây cả tỉ USD trong thời gian dài mà không thể khai thác được gì.

Riêng ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh do là vùng nước sâu 140m, điều kiện địa chất của mỏ phức tạp thuộc hàng hiếm trên thế giới. Nhiệt độ giếng khoảng 120-170 độ C, áp suất khoảng 420-530 atm. "Những loại mỏ khí đốt có áp suất cao và nhiệt độ cao như thế này rất ít công ty dầu khí nào dám làm, bởi mức độ nguy hiểm và rủi ro quá lớn", đại diện PVN nói. Đây cũng là lý do trong thời gian BP tiến hành khoan thăm dò ở Hải Thạch - Mộc Tinh hay gặp sự cố: mất dung dịch khoan trầm trọng, kẹt cần khoan...

PVN và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC - chủ dự án) hay Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - nhà thầu khoan) cũng quan ngại về sự cố trên.

Năm 2009, Việt Nam không có một giàn khoan nào có thể đáp ứng được điều kiện khoan ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh. Hai phương án được PV Drilling đưa ra hoặc thuê giàn khoan nước ngoài, hoặc đóng mới một giàn khoan phù hợp. Trên thế giới lúc đó có tổng cộng 7 giàn TAD tương tự như PV Drilling V song không có một giàn nào chịu được điều kiện nhiệt độ và áp suất cao ở Hải Thạch - Mộc Tinh. Nếu chọn phương án thuê giàm về thì PVN và các đơn vị phải cải tiến thiết bị mới có thể sử dụng được. Chi phí thuê giàn này mỗi ngày khoảng 500.000 USD.

Các kỹ sư, thợ khoan đang làm việc.

Chủ đầu tư dự án và các đối tác bàn bạc, cân nhắc tỉ mỉ các phương án và họ quyết định đóng mới giàn TAD. Đây là phương án mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu nhất, tính ra thì chi phí chỉ bằng khoảng một nửa so với thuê và cải hoán giàn đã có. Việc đóng mới giàn TAD không chỉ để phục vụ riêng cho dự án Biển Đông 01 mà còn được được tính đến đường dài sau đó.

Giàn PV Drilling V là thế hệ giàn TAD hiện đại nhất thế giới hiện nay với nhiều thiết bị, công nghệ mới, phức tạp. Khi phía PV Drilling đặt mua một số thiết bị để đóng giàn thì phía đối tác mới... ngỡ ngàng là trên thế giới lại có những điều kiện khoan đòi hỏi loại thiết bị cao đến như vậy. Buộc họ phải quay lại nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm hiện có để đáp ứng yêu cầu đóng giàn PV PV Drilling V.

Do tính hiện đại của công nghệ và phức tạp trong kỹ thuật, thiết bị nên để vận hành giàn lại là thử thách không nhỏ đối với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư khoan dầu khí của PV Drilling. Thời gian ban đầu, nhiều người bỡ ngỡ, số lượng luân chuyển nhân sự tại dự án diễn ra thường xuyên.

"Có những anh em nhiều năm kinh nghiệm đi giàn jack-up, tưởng sẽ đáp ứng được yêu cầu công việc, nhưng không. Ngay cả với một số chuyên gia nước ngoài cũng không thể hịu nổi sức ép, sự khắc nghiệt và khối lượng công việc quá lớn của dự án này", đại diện PV Drilling nói.

Do vậy, bên cạnh đội ngũ kỹ sư người Việt, PV Drilling và BIENDONG POC cũng thuê nhiều chuyên gia nước ngoài hỗ trợ vận hành giàn trong thời gian đầu. Thời gian đầu dự án có 34 chuyên gia nước ngoài, trong đó có nhân sự từ BP. Hiện PV Drilling gấp rút đào tạo lực lượng kỹ sư người Việt nhằm đáp ứng yêu cầu của dự án.

Giàn TAD (Tender Assist Drilling) PV DrillingV là giàn khoan đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ cao để khoan các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT). Công suất thiết bị chống phun (BOP) được thiết kế với áp suất làm việc lên đến 15.000 psi (tương đương 1.020 atm), đây là những thách thức lớn của công nghệ khoan dầu khí hiện nay. PV Drilling V cũng là giàn khoan TAD đầu tiên trên thế giới có tải trọng của tháp khoan thiết kế lên đến 1.500.000 lbs nên có thể thực hiện được các giếng khoan đến độ sâu 30.000 ft (tương đương 9.100 m) với độ sâu mực nước biển có thể hoạt động lên đến 4.000 ft (1.200 m).

(Nguồn: PVN)