Chuỗi sự kiện “Zen - One Stop Solution” diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 2 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, TP HCM) ngày 9 và 10/12. Đăng ký tham gia tại đây.

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều đặt vấn đề vận hành hiệu quả, tối ưu hoá chi phí hoạt động lên hàng đầu. Một số chi phí có thể dự đoán trước như lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo nhân viên, quảng cáo, marketing,… nhưng cũng có những khoản đến từ khâu hành chính, hậu cần hay vận hành cơ bản thay đổi liên tục, gây ảnh hưởng đến dự toán ngân sách.

Ngoài theo dõi chi phí, người quản lý còn cần kiểm soát hiệu quả nguồn lực, thời gian, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu, an toàn về người và tài sản. Vì vậy, đa phần doanh nghiệp quan tâm tới giải pháp giải quyết các vấn đề trên nhằm phát triển bền vững.

Theo ông Bill Đàm, Phó tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam, chủ doanh nghiệp luôn tìm cách khai thác tối ưu hiệu quả nhân viên mang lại khi họ thao tác với các thiết bị văn phòng. Ngoài ra, nếu hệ thống quản lý khép kín và đồng bộ, nhà quản lý có thể giám sát và đo lường chi phí, tính toán hiệu suất so với chi phí đầu tư bằng số liệu cụ thể. "Hơn hết, thông tin tài liệu mật cũng công ty có thể được bảo mật, an toàn, khi không phải trao đổi qua nhiều trạm trung gian giữa các thiết bị kém tương thích hoặc của bên thứ ba", ông nói.

“Ngoài bảo mật thông tin, dữ liệu, một hình thức an ninh khác mà các công ty không nên bỏ qua là an toàn về người lẫn tài sản. Nhu cầu kiểm soát an ninh chặt chẽ bằng công nghệ cao là định hướng dịch vụ mà chúng tôi đang nhắm đến khi hệ thống camera thế hệ trước chưa đáp ứng khả năng quan sát và nhận diện, nhất là trong điều kiện ánh sáng yếu, đông người”, ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc công ty Dịch vụ bảo vệ LD Yuki Sepre chia sẻ.

Trước những vướng mắc trên, ngày 9 - 10/12 tại TP HCM và ngày 16 - 17/12 tại Hà Nội, hãng Canon tổ chức sự kiện "Zen - One stop solution" quy tụ nhiều giám đốc doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh để thảo luận. Sự kiện sẽ xoay quanh những khó khăn và giải pháp cụ thể để mang lại lợi thế cạnh tranh và phát triển cho doanh nghiệp.

"One stop solution" là giải pháp một cửa dựa trên tiêu chí khai thác sức mạnh liên kết chặt chẽ từ công nghệ đầu vào đến đầu ra của Canon, nhằm mang đến cho các doanh nghiệp sự đột phá thực sự về năng lực cạnh tranh thông qua Productivity (năng suất hiệu quả), Optimal Investment & long term savings (chi phí đầu tư tối ưu và tiết kiệm lâu dài), Security (bảo mật, an ninh).

Nhờ đó, doanh nghiệp và tổ chức có thể kiểm soát việc in ấn, chi phí vận hành, số hoá dữ liệu, hình ảnh để quản lý, lưu trữ an toàn, hiệu quả, giảm thời gian truy xuất. Bên cạnh đó, người quản lý có thể tương tác hình ảnh trực tiếp thông qua máy chiếu và camera an ninh.

Cũng trong sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội trải nghiệm dòng camera an ninh thế hệ mới với khả năng nhận diện khuôn mặt, bắt chuyển động trong bóng đêm và các thiết bị công nghệ khác như máy scan nhận dạng chữ viết tay, hệ thống in ấn chính xác rõ nét, hệ thống quản lý in ấn an toàn và truy xuất dữ liệu UniFlow, Therefore... Thông qua đó, khách hàng sẽ hiểu được lợi ích của quy trình quản lý hình ảnh thông tin, chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra tại Canon.

Bạn có thể đăng ký ngay tại đây để tham gia hội thảo cho doanh nghiệp và trải nghiệm những thiết bị công nghệ mới nhất 2016 của Canon.

Thu Ngân