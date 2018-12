Chị Hoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sở hữu một cửa hàng nhỏ nhưng đã tăng doanh số nhờ quảng cao qua mạng xã hội. Ba tháng đầu, chị thấy lượng khách biết đến ngày một nhiều nên quyết định đổ tiền quảng cáo thêm, song khó khăn bắt đầu phát sinh và khiến chị mất kiểm soát. Chị cho biết lượng bình luận và nhắn tin nhiều quá khiến mình dễ nhầm lần, nhiều khi bỏ sót và khó chăm sóc khách hàng. Đáng ngại hơn, có hiện tượng cửa hàng khác vào Facebook và "cướp đơn" của mình.

Giao diện quản lý Facebook với phần mềm của CareSoft.

"Tôi nhận ra điều này khi mình liên hệ với khách thì được phản hồi là đã có nhân viên cửa hàng gọi điện rồi, khách đã chuyển tiền và chờ nhận hàng. Sau khi tìm hiểu mới nhận ra có cửa hàng khác chỉ chờ khách của mình vào bình luận là 'cướp tay trên' vì khách để lại số điện thoại liên hệ", chị tâm sự.

Thông qua một người bạn, chị được giới thiệu phần mềm quản lý Facebook của CareSoft. Theo chị, ưu điểm của sản phẩm này là khả năng quản lý, trả lời hàng nghìn tin nhắn, bình luận nhanh gọn, không còn tình trạng bỏ sót như trước đây.

Nỗi lo lớn nhất với chị là trộm đơn hàng đã được giải quyết bởi CareSoft có tính năng tự động ẩn thông tin khách đặt hàng. Hãng cũng miễn phí trọn đời phần mềm Live Chat và quản lý Facebook cho khách hàng chỉ sử dụng một tài khoản. "Giờ mỗi khi có khách nhắn tin hay bình luận là sẽ có thông báo đến, nên tôi sẽ trả lời được ngay. Khách hàng tỏ ra rất hài lòng vì được phản hồi kịp thời, chăm sóc chu đáo", chị chia sẻ

Trong khi đó, anh Quang (quận 3, TP HCM) lại gặp vấn đề khi cửa hàng của anh chủ yếu giao tiếp với khách qua điện thoại. "Khách đặt hàng trên Facebook nhưng sản phẩm mình bán có giá trị cao, họ lại gọi điện để tiện trao đổi. Thời gian đầu, tự tôi cầm hotline nhưng công việc bù đầu, không kham nổi. Đến khi giao cho nhân viên trực điện thoại thì nhân viên cũng lười nghe máy, thái độ và trách nhiệm chưa cao, cứ viện hết lý do này đến lý do khác để quanh co, làm cửa hàng mất nhiều đơn", anh cho hay.

Nút thắt trong công việc của anh Quang được giải quyết khi anh áp dụng hệ thống tổng đài Call Center. Theo anh, những cửa hàng cỡ vừa nếu đầu tư tổng đài vật lý sẽ khá tốn kém, song phần mềm của CareSoft thì không cần nên giúp tiết kiệm chi phí hơn.

"Khi triển khai, mỗi lần khách gọi đến là có lời chào rất chuyên nghiệp, tôi thì có thể quản lý được các cuộc gọi của nhân viên, ghi âm lại để kiểm tra nếu thấy khách phàn nàn", anh chia sẻ. Anh cho biết mình thích nhất tính năng tự động chuyển cuộc gọi ra số di động khi hết giờ làm việc. Nhờ vậy cửa hàng phục vụ được khách cả lúc ngoài giờ.

"Nhưng quan trọng hơn cả với quy mô cửa hàng gồm gần chục nhân viên như chúng tôi thì chi phí hơn 200.000 đồng mỗi tháng là hợp lý", anh chia sẻ.

Call Center của CareSoft giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn, tiết kiệm 50% chi phí so với phần mềm truyền thống. Chi tiết tại đây.

Dịch vụ mà CareSoft cung cấp là phần mềm hiệu quả cho việc chăm sóc khách hàng đa kênh của các cửa hàng, công ty. Thông qua đó, chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý có thể hợp nhất việc giao tiếp, tương tác với người dùng thông qua live chat, Facebook, Call Center..., tự động phân chia công việc cho nhân viên và xử lý hàng nghìn thông tin mỗi ngày với chi phí tiết kiệm. Ví dụ, phần mềm Call Center với công nghệ định tuyến thông minh sẽ giúp tiết kiệm hơn 50% cước điện thoại cho doanh nghiệp.

CareSoft không chỉ đáp ứng nhu cầu của các cửa hàng, công ty quy mô vừa và nhỏ mà còn hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp có quy mô lớn. Anh Nguyễn Anh Văn, đại diện hệ thống di động CellphoneS với hơn 20 cửa hàng trên cả nước, đánh giá: "Dịch vụ của CareSoft giúp chúng tôi chăm sóc khách hàng toàn diện hơn, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, tăng doanh số và mức hài lòng của khách hàng. Trên phương diện nhà quản lý, hệ thống này cho phép chúng tôi kiểm soát và giám sát công việc dù ở bất kỳ đâu".

CareSoft đang triển khai cho khách hàng như Uber, các đại lý ôtô Nissan, Mazda, chuỗi siêu thị đồ mẹ và bé Bibomart, Tuticare, Shoptretho, dược phẩm Ích Nhân, dược phẩm Thái Minh.

Thu Ngân