Sản phẩm chứa nhiều hoạt chất tốt, giúp làm sạch vẩy nấm và ngứa, giữ cho cho da đầu không gàu và luôn khỏe mạnh.

Ngứa da đầu là triệu chứng khó chịu, làm bạn mất tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do gàu - hiện tượng rối loạn của da đầu gây chứng đóng vảy trắng, vảy rơi từng mảng hay lấm tấm trên vai, tóc.

Bên cạnh đó, gàu sinh ra do da đầu quá nhờn, dùng dầu gội không thích hợp lâu ngày, đội nón bảo hiểm không sạch sẽ hoặc do bệnh lý về nấm, viêm da tiếp xúc, viêm da tiết bả, bệnh vảy nến... Do đó, việc lựa chọn đúng loại dầu gội thích hợp hỗ trợ giảm bớt đúng nguyên nhân gây ra gàu và ngứa da đầu rất quan trọng.

Là một trong những thương hiệu hàng đầu về dầu gội chống gàu và hết ngứa da đầu, dầu gội Hairnew được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi chứa nhiều hoạt chất được chứng minh mang lại hiệu quả ưu việt trong việc đánh bay nấm gây gàu và vảy nấm gây ngứa da đầu như Climbazole, Piroctone Olamine...

Theo đó, qua mỗi lần gội, tình trạng ngứa và gàu sẽ giảm thiểu rõ rệt. Đồng thời, Hairnew hỗ trợ giảm bớt những bệnh, hội chứng và triệu chứng liên quan đến nhiễm nấm, viêm da tiết bã. Thành phần dưỡng tóc có trong dầu gội nhẹ nhàng tái tạo, duy trì mái tóc đẹp khỏe, mềm mại, bồng bềnh tự nhiên sau một thời gian sử dụng.

Sản phẩm đang được phân phối tại các nhà thuốc trên toàn quốc, thành phần bao gồm những dưỡng chất tốt nhất trong công nghệ dầu gội chống gàu.

Sản phẩm dầu gội Hairnew chính hãng đều có một lớp màng độc quyền có logo Hoàng Tuấn và chữ Hairnew chìm ẩn. Thông tin này thể hiện rõ trên bao bì; người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi mua để tránh hàng giả. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: (+84) 918 403 344 hoặc tại đây.

(Nguồn: Hairnew)