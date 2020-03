CEO NS Bluescope Việt Nam, ông Võ Minh Nhựt khuyên doanh nghiệp chọn đối tác dựa vào năng lực, sự chân thành, trên cơ sở hướng tới lợi ích chung.

Ông Võ Minh Nhựt chia sẻ nhận định liên quan tác động của Covid-19 tại tọa đàm "Doanh nghiệp chung tay vượt qua Covid-19" do VnExpress tổ chức mới đây. Bên cạnh hàng loạt biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người lao động, đại diện NS Bluescope Việt Nam cũng đề xuất những giải pháp giúp các doanh nghiệp phần nào ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững.

Chủ động kịch bản ứng phó Covid-19

CEO NS Bluescope Việt Nam cho rằng khủng hoảng do dịch bệnh không nhất thiết phải dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế. Dù mức độ lây lan của Covid-19 rộng hơn so với SARS năm 2003, ông Võ Minh Nhựt khẳng định nếu tất cả doanh nghiệp có suy nghĩ, hành động đúng đắn, đồng hành cùng nhau và phối hợp tốt với Chính phủ thì tác động của đại dịch sẽ diễn ra trong ngắn hạn và không dẫn đến khủng hoảng kinh tế.

"Tôi không cho rằng đang có những khuynh hướng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng. Khó khăn hôm nay chỉ mang tính ngắn hạn", ông Võ Minh Nhựt nói.

Do đó, để ứng phó kịp thời với dịch bệnh, NS Bluescope Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên và gia đình, bao gồm chính sách làm việc tại nhà, chia ca, giữ khoảng cách an toàn, thiết lập đường dây nóng bác sĩ tư vấn...

CEO NS Bluescope Việt Nam, ông Võ Minh Nhựt. Ảnh: Quỳnh Trần.

Song song, doanh nghiệp vẫn đảm bảo luồng hàng hóa ổn định. Đại diện NS Bluescope Việt Nam cho biết đã làm việc với các nhà cung cấp để sẵn sàng kế hoạch dự trữ. Đến nay, doanh nghiệp không gặp vấn đề về cung ứng.

Tuy nhiên việc sụt giảm doanh số trong ngắn hạn là hiển nhiên. Để đảm bảo dòng tiền, doanh nghiệp dự kiến cắt giảm một số chi phí sao cho không ảnh hưởng nhiều tới người lao động và khách hàng. Chi phí cắt giảm bao gồm marketing, tổ chức sự kiện, những hoạt động không thường xuyên... Chủ trương của công ty là đẩy gánh nặng cho nhân viên, không giảm lương hay sa thải.

Thận trọng tái cấu trúc bộ máy

CEO NS Bluescope Việt Nam cũng cho rằng, một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì không nên đợi lúc khủng hoảng mới bắt đầu cải cách. Mọi lúc mọi nơi, khi có điều kiện thì cần chuẩn bị đầy đủ những phương án cho cả tình huống thuận lợi lẫn khó khăn.

Đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng, vấn đề dòng tiền rất quan trọng. Ông Võ Minh Nhựt khuyên doanh nghiệp cần lưu ý quản lý dòng tiền thật tốt, bao gồm nợ từ phía khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp... Doanh nghiệp cũng cần chiến lược đảm b3o bản cân đối kế toán tốt, tính toán lại danh mục đầu tư trên tinh thần thận trọng. Doanh nhân này lưu ý cần đặc biệt cẩn trọng trong việc sử dụng vốn vay, nhất là vay dài hạn trong thời điểm này.

Riêng với ngành thép, trong giai đoạn này, vẫn có một vài điểm sáng. Ví dụ một số nhà xuất khẩu thép lớn như Trung Quốc gặp vấn đề logistics nên gián đoạn nguồn cung, tình huống này mở ra cơ hội do NS Bluescope Việt Nam phát triển thị trường và khách hàng mới. Phương án đảm bảo nguồn cung ứng đã được chuẩn bị cách đây nhiều năm. Bất cứ vật liệu chính nào cũng có hơn một nhà cung cấp, do đó doanh nghiệp tự tin sẵn sàng có sản phẩm thay thế và bổ sung khi cần thiết.

Tăng cường hợp tác

Bên cạnh những khuyến nghị chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp, ông Võ Minh Nhựt nhấn mạnh vai trò của việc kết nối, hợp tác giữa tất cả thành phần kinh tế trong xã hội.

"Tôi chưa bao giờ thấy Việt Nam chúng ta đoàn kết tốt như trong dịch Covid-19. Điều đó thể hiện chúng ta có một giá trị cơ bản rất tốt, cần phát huy giá trị cơ bản đó để đi xa hơn nữa", ông Võ Minh Nhựt khẳng định.

Ông Võ Minh Nhựt trao đổi với ông Phạm Phú Trường - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Hội nhập Toàn cầu GIBC, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Từ góc độ hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua đại dịch, CEO NS Bluescope Việt Nam cũng mong mỏi ngân hàng phát huy vai trò trong bối cảnh dòng tiền đang là mắt xích rất yếu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhằm hỗ trợ các đối tác, NS Bluescope Việt Nam đã chủ động kết nối với các khách hàng ở nhiều phân khúc, chia sẻ khó khăn, giúp các bên lạc quan hơn và tránh tâm lý hoảng loạng.

Điển hình với một số doanh nghiệp dân dụng, bán lẻ, công ty triển khai chương trình đồng hành trao quà cho người tiêu dùng với hơn 10.000 phần trang thiết bị chống dịch, thông qua 150 đại lý phân phối. Song song là chương trình kết hợp nhân viên đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng.

Một giải pháp quan trọng khác là kết nối với cơ quan quản lý địa phương, hiệp hội, khu công nghiệp, các cơ quan nhà nước... Bên cạnh kế hoạch phòng chống db, doanh nghiệp nên chủ động làm việc với khu công nghiệp nơi nhà máy đang đặt tại đó để có phương án tận dụng nguồn lực chung vượt khó.

Ông Võ Minh Nhựt cũng nhận định, giai đoạn này Chính phủ đang nỗ lực rất tốt. Tuy nhiên vấn đề sẽ không thể được giải quyết nếu chỉ một bên đơn phương nỗ lực. Do đó cần sự chung tay của tất cả doanh nghiệp, tất cả thành phần kinh tế.

Đàm phán hợp tác dựa trên lợi ích lâu dài

Riêng trong việc chọn lựa đối tác, ông Võ Minh Nhựt khuyến nghị doanh nghiệp đánh giá nhiều góc độ như năng lực cung cấp, hành vi an toàn lao động, khả năng thanh toán, quy trình sản xuất... Nhiều trường hợp còn cần một số tiêu chí về phát triển bền vững.

"Trước tiên cần chọn đối tác cho đúng và phải nhìn về dài hạn, không nên nhìn về ngắn hạn, đặc biệt nếu chạy đua để cạnh tranh về giá thì vô cùng nguy hiểm", CEO NS Bluescope Việt Nam nói.

Quan trọng, với ông Võ Minh Nhựt, doanh nghiệp cần thể hiện đạo đức kinh doanh, đàm phán hay hợp tác phải dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Chẳng có kỹ năng nào thực sự hữu dụng ngoại trừ sự chân thành với đối tác. Những gì chúng ta làm phải mang lại giá trị cho đối tác, đóng góp vào sự thành công chung, bằng sự chân thật, nỗ lực của mình. Đó là cách đàm phán tốt nhất, rất cơ bản và không sách vở nào dạy được", ông Nhựt nói.

Nam Anh