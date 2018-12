Trong kinh doanh bán lẻ, việc chống thất thoát hàng hoá đang là vấn đề đau đầu của nhiều nhà quản lý. Quy mô cửa hàng càng lớn thì việc thất thoát hàng hóa cũng tăng theo. Theo thống kê của cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, trong năm 2014, số vụ trộm cắp tài sản chiếm đến hơn 50% số vụ phạm pháp hình sự và con số này ngày càng tăng. Tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 259 tỷ đồng.

Thực tế, có một số người tự nhiên ăn uống thực phẩm trong siêu thị mà "quên" trả tiền hoặc ngang nhiên lấy trộm hàng. Tật xấu của không ít "thượng đế" càng làm tăng thêm nỗi đau đầu cho các nhà quản lý của chuỗi cửa hàng bán lẻ. Vì thế, giải pháp hỗ trợ quản lý giám sát ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, chi phí cho các vấn đề này cũng không hề nhỏ.

Hiểu được nỗi bất an và mong muốn chia sẻ tới khách hàng những giải pháp và thiết bị giám sát tối ưu, Tập đoàn Panasonic Nhật Bản đã nghiên cứu, thiết kế, cho ra đời giải pháp giám sát chuỗi cửa hàng với tiêu chí: "hàng hiệu giá rẻ - giải pháp cân bằng" với dòng sản phẩm C-Series.

Sản phẩm camera dòng C-Series của Panasonic mang ưu điểm nội bật bên cạnh các tính năng hiện có của dòng analog. Đây là hệ HD analog - video có phân giải Full HD, sáng rõ trong điều kiện ngược sáng, kết nối dễ dàng và thuận tiện.

Bên cạnh đó, camera C-series còn được bán với giá ưu đãi, chỉ bằng 50% so với các model cao cấp tương đương khác trên thị trường. Người sử dụng hệ camera analog thông thường có thể nâng cấp lên độ phân giải cao HD không cần thay thế dây. Ngoài ra, Panasonic còn cung cấp phần mềm quản lý VI-VMS thích hợp với các chuỗi cửa hàng.

Với quyết tâm Panasonic "Change the game", công ty cam kết mang tới cho khách hàng giải pháp cân bằng, thiết bị chất lượng, chi phí tối ưu. Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu hàng đầu trong ngành bán lẻ tin tưởng và lựa chọn Panasonic CCTV cho giải pháp an ninh trong kinh doanh chuỗi của mình tại Việt Nam. Năm 2015, công ty góp phần giám sát an ninh, chống thất thoát cho nhiều ngành hàng khác nhau từ chuỗi thức ăn nhanh của Mỹ, chuỗi tiện ích của Nhật đến hàng trăm chuỗi thực phẩm tươi sống, điện thoại di động, các sản phẩm tin học, viễn thông khác trên khắp cả nước.

