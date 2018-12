Đại gia phía Bắc săn khách sạn, cao ốc Sài Gòn / Giới đầu tư bất động sản phía Bắc rầm rộ Nam tiến

Trao đổi với VnExpress về trào lưu Nam tiến của các nhà đầu tư phía Bắc, ông Phan Xuân Cần - Chủ tịch Công ty tư vấn bất động sản SohoVietnam nhận định xu hướng này không phải đến nay mới xuất hiện mà mang tính lịch sử, có từ nhiều năm trước.

Ông cho rằng, cách đây nhiều năm nhiều người dân Hải Phòng khi đi làm ăn theo các tàu viễn dương và trở nên khá giả đã có cuộc di dân vào TP HCM. Sau đó trào lưu này lan rộng đến những thành phố khác ở miền Bắc. Do đó, theo ông Cần, khoảng 70-80% khách sạn hạng 2-3 sao tại TP HCM là thuộc sở hữu nhà đầu tư gốc miền Bắc. Và ông cho rằng, hiện xu hướng đó vẫn tiếp diễn trong bối cảnh thị trường bất động sản TP HCM bộc lộ nhiều ưu điểm hơn.

“TP HCM có kinh tế sôi động, hoạt động kinh doanh và giá cho thuê tốt hơn Hà Nội, trong khi đó giá tài sản lại rẻ hơn, cùng một mức đầu tư nhưng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu dựa trên việc cho thuê bất động sản tại TP HCM có thể mang về mức sinh lời từ 6,5-7,5% một năm, một mức gấp rưỡi so với thị trường Hà Nội với 4-4,5%”, chuyên gia này nhận định.

Bất động sản TP HCM hấp dẫn được các chuyên gia nhận định là nhờ giá rẻ hơn, tỷ suất sinh lời, thanh khoản tốt hơn... Ảnh: Vũ Lê

Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang đồng tình với quan điểm này và cho rằng là tỷ suất khai thác bất động sản Sài Gòn tốt hơn là một trong những lý do quan trọng hấp dẫn nhà đầu tư phía Bắc. Nếu so sánh cùng tỷ suất sinh lời do khai thác một bất động sản cùng giá trị thì ở Sài Gòn cao gấp rưỡi. Thực tế trung bình tỷ suất lợi nhuận so với giá trị bất động sản thì ở Hà Nội là 3-4%, còn Sài Gòn là 5-7% . Đây là một trong yếu tố quan trọng để quyết định đầu tư lâu dài.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, giá bất động sản Sài Gòn rẻ hơn cũng là một trong những lực hút đối với nhà đầu tư phía Bắc.

"Có thể lấy ví dụ điển hình bằng cách so sánh giá đất 2 vị trí có bán kính cách trung tâm tương đương nhau tại TP HCM và Hà Nội. Giá đất quận 12 - rìa Sài Gòn giá đất khoảng 15 triệu đồng mỗi m2, còn ở Hà Tây - rìa Hà Nội giá khoảng 40 triệu đồng mỗi m2. Ví dụ này có thể phác họa sơ bộ giá đất Sài Gòn rẻ hơn, xét ở góc độ thị trường thì khả năng kích cầu và kỳ vọng tăng giá tốt hơn", ông Quang phân tích.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, tiềm năng phát triển của TP HCM rất lớn, đặc biệt là bất động sản cho thuê.

"Nhiều doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào Việt Nam đều chọn TP HCM làm địa điểm dừng chân đầu tiên. Do đó, tại đây nhu cầu thuê căn hộ cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài luôn cao hơn tại Hà Nội", ông Nguyễn Thọ Tuyển - Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị dự án cho hay.

Bên cạnh đó, theo ông Tuyển, thị trường nơi đây luôn sôi động hơn so với Hà Nội, tâm lý nhà đầu tư dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê. Đó cũng là lý do thu hút khách miền Bắc.

Cùng quan điểm này, theo ông Quang, Sài Gòn là đầu tàu kinh tế của cả nước và với nền kinh tế năng động nên cơ hội phát triển bất động sản ưu thế hơn nhiều so với các tỉnh thành khác và vì vậy, sở hữu bất động sản tại địa bàn này có sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư khắp nơi trên cả nước.

Ngoài ra, ông Tuyển còn bổ sung thêm một nguyên nhân nữa dẫn tới trào lưu này, đó là ở khía cạnh chủ đầu tư. Theo ông Tuyển, các chủ đầu tư phía Nam khá đồng đều về quy mô và độ chuyên nghiệp, họ cũng định vị rõ hơn về các sản phẩm sinh lời nên thu hút được các nhà đầu tư phía Bắc.

Nếu thị trường khủng hoảng, sự chuyển biến ở thị trường TP HCM là nhanh và tích cực hơn Hà Nội. Thị trường ghi nhận được sự “Nam tiến” từ cả phía chủ đầu tư lẫn người mua nhà. Các hoạt động mạnh mẽ và không ngừng cải tiến của các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm chất lượng, với các chính sách bán hàng hấp dẫn và tiềm năng sinh lời cao. Điều này theo ông đã giúp đẩy mạnh xu hướng mua đầu tư ở thị trường TP HCM.

Bên cạnh những nguyên nhân từ góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng, ở khía cạnh đầu tư, xu hướng này còn xuất phát từ nhu cầu phân tán rủi ro của những người có tiền.

"Đặc điểm người thu nhập cao ở phía Bắc là tập trung cho một nhóm người và tiền mặt nhiều. Nên việc đầu tư bất động sản là một lựa chọn và đầu tư bất động sản ở Sài Gòn là một phương án phân tán rủi ro hiệu quả nhất", ông Quang nói.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, không gian sống phía Nam với chợ, trường học, cơ sở hạ tầng, cây xanh, tiện ích, khí hậu dễ chịu hơn so với Hà Nội... cũng tác động đến quyết định của các nhà đầu tư.

Vũ Lê - Ngọc Tuyên