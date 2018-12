Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 gần 82 USD một thùng, không chênh lệch nhiều so với chu kỳ trước. Xăng RON 95 ở mức bình quân 84 USD một thùng, tăng 0,1% so với kỳ trước đó. Do đó, trong kỳ điều chỉnh mới 23/8, giá xăng RON 92 có thể được giữ nguyên, còn xăng 95 có thể nhích nhẹ.

Giám đốc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP HCM cho biết, hiện giá xăng đang ở mức bằng với mức bình quân của chu kỳ trước. Với RON 95 tăng không đáng kể nên nhà điều hành có thể tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn để giữ giá.

“Chính phủ đang đề nghị bình ổn giá xăng dầu nên các kỳ điều chỉnh gần đây đa phần cơ quan quản lý sẽ giữ giá. Đây có thể là lần thứ 5 liên tiếp nhà điều hành trích thêm quỹ để bình ổn loại hàng hóa này”, giám đốc doanh nghiệp đầu mối TP HCM nói.

Tại kỳ điều chỉnh 7/8, cơ quan điều hành quyết định tăng mức trích Quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng để kìm giá bán trong bối cảnh giá dầu thô thế giới và tỷ giá tăng cao. Theo đó, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng chi sử dụng quỹ lên 1.194 đồng, tăng 341 đồng; xăng RON 95 cũng tăng thêm 459 đồng chi quỹ lên 554 đồng. Như vậy, sau điều hành, giá xăng E5 RON 92 vẫn giữ mức giá 19.610 đồng một lít, xăng RON 95 là 21.170 đồng. Trong khi đó, mỗi lít dầu diesel tối đa 17.538 đồng, dầu hoả là 16.379 đồng, còn madut 15.013 đồng một kg.

Thi Hà