Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng miếng SJC tại 36,37 - 36,47 triệu đồng một lượng. Giá này gần như không đổi so với hôm qua. Tại các doanh nghiệp vàng khác trong nước, giá cũng lặng sóng. Hiện mỗi lượng được mua bán quanh 36,35 - 36,5 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng tại Tập đoàn DOJI. Ảnh: PV.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phiên Mỹ tối qua tăng khoảng 3 USD và chốt ngày tại 1.223 USD một ounce. Đôla Mỹ giảm nhẹ gần 0,2% xuống mức chỉ còn 96,7 điểm đã hỗ trợ giá vàng đi lên.

Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 34,49 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch với thị trường trong nước khoảng 2 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.750 đồng một USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua bán USD tại các ngân hàng không đổi. Cụ thể, giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.275 - 23.365 đồng không thay đổi so với ngày 29/11.

Lệ Chi