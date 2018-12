Đến 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào mỗi lượng vàng miếng tại 36,59 triệu đồng, giảm 30.000 đồng so với giá đóng cửa hôm qua. Chiều bán giảm 140.000 đồng, xuống 36,69 triệu đồng. Biên độ co lại còn 100.000 đồng so với mức vài trăm nghìn mấy ngày trước.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào tại 36,52 triệu đồng và bán ra tại 36,70 triệu. Biên độ mua bán dao động 180.000 đồng một lượng.

Giá vàng SJC sụt giảm sáng nay. Ảnh: PV.

Giá vàng thế giới hôm qua xuống đáy hai tháng, do đồng USD mạnh lên. Mỗi ounce hiện giao dịch tại 1.316 USD, tương đương 36,16 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch giữa thị trường trong nước và quốc tế hiện vào khoảng 500.000 đồng.

DOJI nhận định giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh bởi chịu tác động chung từ thị trường thế giới. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng miếng có xu hướng chững lại, khiến phiên giao dịch hôm qua trầm lắng. "Ghi nhận đến cuối phiên, lượng khách bán ra chiếm khoảng 60% trên tổng số lượng khách tham gia giao dịch", doanh nghiệp này cho biết.

Tương tự, Công ty PNJ phân tích, thị trường vàng trong nước ở phiên giao dịch hôm qua khá ổn định và ít có sự biến động mặc dù giá bán vàng miếng SJC trong tuần này rẻ hơn so với các loại vàng trang sức 999.9. "Lực mua trong nước vẫn khá yếu, đa số chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ của người dân mua vào tích trữ", PNJ chia sẻ.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.468 đồng một USD, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá mua bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện là 22.720 - 22.790 đồng, cũng mất 5 đồng so với ngày 1/3.

Lệ Chi