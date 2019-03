Mỗi lượng vàng SJC tăng vài chục nghìn đồng trong bối cảnh thị trường thế giới đang đi lên.

Mở cửa đầu ngày 13/3, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,60 - 36,68 triệu đồng một lượng. So với chiều qua, giá này tăng 50.000 đồng ở chiều mua và bán. Tại các doanh nghiệp vàng lớn khác, giá cũng tăng vài chục nghìn đồng và dao động trên dưới 36,7 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tối qua vừa có phiên đi lên. Theo đó, chốt giờ giao dịch tại thị trường Mỹ, mỗi ounce tăng gần 9 USD, lên 1.301 USD một ounce.

Giao dịch vàng miếng tại một doanh nghiệp trong nước. Ảnh: PV.

Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, mỗi ounce tăng thêm 3 USD, lên 1.304 USD. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 36,56 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Giá này thấp hơn trong nước khoảng vài chục nghìn đồng.

Theo Tập đoàn DOJI, giá vàng trong nước vẫn đang nỗ lực duy trì quanh ngưỡng 36,55-36,65 triệu đồng. Trong phiên, thị trường duy trì ổn định với nhu cầu mua bán đan xen, nhưng chủ yếu vẫn là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.947 đồng một USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán đôla Mỹ tại các nhà băng vẫn khá ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết quanh 23.150 - 23.250 đồng, không đổi so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi