Sáng nay, đồng USD tăng 0,03% lên 89,53 điểm, đây cũng là nguyên nhân khiến giá vàng đi xuống. Theo đó, lúc 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.343,9 USD. Quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng vàng tương đương 36,97 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi lượng vàng miếng trong nước đầu ngày được giao dịch ở 36,9 - 37 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng tại Tập Đoàn DOJI. Ảnh: PV

Trước đó, trong phiên giao dịch chiều 17/4, giá vàng tăng tại thị trường châu Âu, khi đồng USD rơi xuống mức thấp nhất của gần ba tuần. Bước sang phiên Mỹ, giá vàng đi lên đôi chút nhưng mức tăng không bền và hạ nhiệt dần, có thời điểm giảm còn 1.336,9 USD mỗi ounce.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, giấy phép xây dựng đã tăng 2,5% lên mức 1,354 triệu so với tháng 2. Cùng ngày, chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, giảm xuống 89,270 - mức thấp nhất kể từ ngày 28/3. Trong phiên này, đồng USD giảm 0,2% so với đồng yen của Nhật Bản, xuống 106,93 yen mỗi USD, rời khỏi mức cao nhất bảy tuần là 107,78 yen/USD ghi nhận vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, khả năng cuộc khủng hoảng tại Syria không nhanh chóng leo thang như dự kiến đã phần nào kiềm chế đà đi lên của giá vàng. Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 16/4 ra tuyên bố chung về tình hình Syria, trong đó nhấn mạnh cam kết tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Bên cạnh đó, các nước G7 cũng phản đối vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hoá học hôm 7/4 ở Douma, Đông Ghouta của Syria và coi cuộc không kích hôm 14/4 của Mỹ, Anh và Pháp là “chừng mực, phù hợp, cần thiết”. Các nhà lãnh đạo G7 đưa ra tuyên bố trên ba ngày sau khi Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria bằng tên lửa.

Dự kiến, vấn đề Syria và Triều Tiên sẽ là những chủ đề thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng G7 về An ninh và Hoà bình diễn ra tại thành phố Toronto của Canada từ ngày 22-24/4.

Thanh Lê