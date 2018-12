Vàng giao ngay chốt phiên giao dịch Mỹ ngày 22/8 sụt giảm gần 3 USD, xuống quanh 1.338,6 USD mỗi ounce, trong khi vàng giao tháng 12 cũng mất 3 USD và về sát 1.343 USD.

Sang phiên châu Á sáng nay, giá giao ngay tiếp tục đi xuống nhẹ và chạm 1.337 USD, mất khoảng 1 USD so với thời điểm mở cửa. Mức giá này tương đương 35,99 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, thị trường trong nước sáng nay được các doanh nghiệp niêm yết quanh 36,52-36,59 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng giảm sáng nay tại thị trường châu Á.

Sự đi xuống của giá vàng thế giới một phần do yếu tố điều chỉnh kỹ thuật, phần khác do đồng USD mạnh lên. Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán phục hồi và giá dầu thô sụt giảm cũng tạo áp lực lên vàng. Hôm qua, giá dầu thô trên sàn Nymex đã điều chỉnh theo xu hướng đi xuống do áp lực chốt lời sau khi giá chạm mức cao hôm thứ Sáu tuần trước.

Song hành với vàng, bạc cũng xuống mức thấp nhất 7 tuần khi chốt phiên giảm 0,432 USD, xuống còn 18,88 USD mỗi ounce.

Về mặt phân tích kỹ thuật, giá vàng giao tháng 12 đóng cửa ở mức trung bình cho thấy giá vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, về dài hạn thì thị trường vàng có thể sẽ đi xuống, và mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc của vàng là 1.325 USD, trong khi kháng cự lâu dài là 1.374 USD.

Hoài Thu