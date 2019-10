Mỗi lượng vàng miếng trong nước sáng nay giảm hơn 100.000 đồng khi chứng kiến thị trường thế giới đi xuống.

Lúc 9h30 sáng 16/10, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở 41,40 - 41,65 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá này giảm 170.000 đồng chiều mua vào và giảm 120.000 đồng chiều bán ra so với cuối phiên hôm qua.

Tại các doanh nghiệp khác trong nước như Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng cũng giảm mạnh. Giá mua mất 100.000 đồng, về 41,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán giảm mức tương tự về 41,7 triệu đồng.

Giao dịch vàng miếng tại Tập đoàn DOJI. Ảnh: PV.

Giá trong nước đi xuống do chịu áp lực từ thị trường quốc tế. Mở cửa phiên giao dịch sáng 16/10, giá vàng thế giới giao dịch tại thị trường châu Á ở mức 1.483,7 USD, giảm gần 8 đôla Mỹ, tương đương mức giảm hơn 0,5% so với phiên giao dịch đầu giờ sáng qua.

Nguyên nhân giá vàng quay đầu giảm mạnh là cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có những tín hiệu khá lạc quan, đồng thời số liệu báo cáo trong mùa lợi nhuận quý III ở các công ty lớn của Mỹ cũng khá tích cực khi có 34 công ty thành viên S&P 500 đã công bố. Trong số này, có đến 29 công ty có lợi nhuận tốt hơn dự báo của các nhà phân tích.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.157 đồng một USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại lại quay đầu giảm. Cụ thể, giá đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.110 - 23.260 đồng, giảm 5 đồng cả bán lẫn mua so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi