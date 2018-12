Mở cửa phiên cuối tuần, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,35 - 36,45 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng chiều mua và 30.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá niêm yết cũng mất vài chục nghìn đồng và duy trì biên độ giữa mua - bán quanh 150.000 đồng.

Giao dịch vàng tại Tập đoàn DOJI.

Sự đi xuống của giá vàng trong nước vẫn chưa thấm vào đâu so với đà giảm trên thế giới. Chốt phiên Mỹ cuối tuần, mỗi ounce mất 14 USD (tương đương giảm 390.000 đồng mỗi lượng), xuống sát 1.209 USD.

Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 34,08 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch với thị trường trong nước vào khoảng 2,3 triệu đồng. Độ vênh này đã giãn rộng hơn 300.000 đồng so với ngày 9/11.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới liên tục sụt giảm. Nguyên nhân chính chủ yếu do Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed được dự đoán sẽ không nâng lãi suất cho đến cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới, nhưng giới đầu tư đang chờ xem liệu cơ quan này có rõ ý định sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 tới và trong năm 2019 hay không.

Lãi suất đồng USD vì thế tăng lên đẩy giá đồng bạc xanh tăng theo và lợi suất trái phiếu cũng tăng, làm giảm nhu cầu đối với vàng khiến giá đi xuống.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.723 đồng một USD, đứng yên so với hôm qua. Giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.245 - 23.335 đồng, không thay đổi so với cuối ngày 9/11, nhưng nếu so với mức đầu ngày này thì hiện mỗi USD mất 25 đồng.

Lệ Chi