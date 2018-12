Giá vàng phục hồi mạnh vào phiên cuối tuần. Ảnh: AFP

Giá vàng vừa có một phiên tăng mạnh nhất tính theo ngày trong 7 tuần qua. Vàng giao ngay chốt ngày tăng 2,5% lên 1.243,5 USD. Vàng giao tháng 8 cũng tăng 2,5% lên 1.242,9 USD. Như vậy, từ mức dưới 1.200 USD đầu tuần, giá vàng đã phục hồi ngoạn mục.

Tuần này, nhờ những diễn biến ở phiên cuối, giá vàng tăng 2,3% sau khi từng có 4 tuần liên tiếp giảm giá vì những phát biểu của các quan chức Mỹ về khả năng tăng lãi suất ngay trong tháng 6, tháng 7.

Giá vàng tăng vọt nhờ báo cáo việc làm của Mỹ cho biết, tháng 5/2016, số việc làm được tạo ra tăng ít nhất trong hơn 5 năm qua. Với kết quả này, giới chuyên môn cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể phải cân nhắc lại về mong muốn tăng lãi suất USD sớm. Điều này ngay lập tức giúp cho giá vàng nhảy vọt.

Tuy nhiên, James Steel, chuyên gia kim loại của Chứng khoán HSBC ở New York cho rằng: "Việc giá vàng tăng lên chắc chắn do một loạt những yếu tố tổng hợp như lợi tức trái phiếu giảm mạnh, đồng đôla Mỹ đi xuống và những đợt giảm giá của chứng khoán. Nhưng trên thực tế, cả 3 yếu tố này đều bị ảnh hưởng do báo cáo việc làm của Mỹ không lạc quan như kỳ vọng trước đó.

Theo Reuters, nhu cầu vàng cầu châu Á - thị trường tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới - tuần vừa rồi cũng giảm.

