Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay tăng gần một triệu lên sát 47,5 triệu đồng khi chứng kiến giá thế giới đi lên.

Lúc 9h40 ngày 4/3, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 46,85 triệu đồng một lượng (mua vào) và 47,4 triệu đồng (bán ra), tăng 950.000 đồng chiều mua và 850.000 đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Biên độ mua bán duy trì quanh mức 550.000 đồng.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý SJC tăng giá mua bán chậm hơn khi niêm yết ở mức 46,6 - 47,25 triệu đồng mỗi lượng. Tăng vài trăm nghìn đồng so với phiên trước đó nhưng giãn biên độ mua bán lên 650.000 đồng mỗi lượng.

Với mức tăng mạnh này, giá vàng miếng SJC hiện đã cao hơn mức đáy ngày 29/2 khoảng 1,7 triệu đồng nhưng vấn thấp hơn mức đỉnh ghi được hôm 25/2 khoảng 1,8 triệu đồng.

Sự đi lên mạnh của giá vàng trong nước sáng nay diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới tăng cao vì Mỹ hạ lãi suất. Theo đó, chốt phiên Mỹ tối 3/3, giá vàng thế giới tăng 51 USD (tương đương 1,4 triệu tiền Việt) lên 1.640 USD. Mức tăng này hơn 3% - mạnh nhất kể từ giữa năm 2016 sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed hạ lãi suất cứu nền kinh tế.

Sang phiên châu Á sáng nay, giá vẫn đang tiếp tục đi lên. Lúc 10h, giờ Hà Nội, mỗi ounce chạm 1.643 USD, tăng khoảng 3 USD so với mở cửa. Quy ra tiền Việt, hiện mỗi lượng vàng quy đổi tương đương 46,15 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá bán vàng trong nước tầm 1,2 triệu đồng.

Giá vàng quốc tế lên cao do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tối qua bất ngờ thông báo hạ 0,5% lãi suất tham chiếu, nhằm đối phó các rủi ro kinh tế ngày càng tăng do Covid-19. Quyết định thậm chí được đưa ra trước cả phiên họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/3, cho thấy sự khẩn trương của cơ quan này. Nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn khác tung thêm nới lỏng kinh tế.

Lãi suất thấp sẽ giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các công cụ không trả lãi như vàng, đồng thời gây sức ép lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đôla. Dollar Index hôm qua đã rơi xuống đáy 2 tháng so với rổ tiền tệ lớn.

"Giá vàng đã vào đà tăng trở lại và có thể tiếp tục hướng đến mốc 1.700 USD nếu các chính phủ công bố chi tiết kế hoạch kích thích tài khóa lớn", Edward Moya – nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết.

Trên thị trường ngoại hối trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.204 đồng, giảm 5 đồng so với 3/3. Các ngân hàng thương mại khác có giá USD ổn định . Cụ thể, Vietcombank công bố giá ngày 4/3 là 23.150 - 23.290 đồng, không đổi so với hôm qua nhưng thấp hơn 20 đồng so với đầu tuần. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi