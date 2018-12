Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,45 – 36,55 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này giảm 50.000 đồng ở chiều bán và giữ nguyên ở chiều mua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá chưa thay đổi so với hôm qua. Hiện mỗi lượng được mua bán tại 36,45 – 36,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng trong nước hiện quanh 36,4 - 36,6 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phiên Mỹ tối qua tăng hơn 4 USD lên sát 1.226 USD một ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý lên đỉnh 2 tuần tại 1.227 USD, nhờ đồng đôla yếu đi và bất ổn về tốc độ nâng lãi suất của Fed.

Sang phiên châu Á sáng nay, giá hiện giảm nhẹ về 1.225 USD, tương đương 34,55 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch với thị trường trong nước quanh 1,9 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.733 đồng một USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá bán đôla Mỹ tại Vietcombank hiện quanh 23.305 – 23.395 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Hà Thu