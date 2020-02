Mỗi lượng vàng SJC bán ra giảm hàng trăm nghìn đồng sáng nay khi giá thế giới vừa có phiên đi xuống.

Lúc 10h30, Công ty Vàng bạc đá quý DOJI mua bán vàng miếng SJC ở 43,8 - 44,3 triệu đồng một lượng. Giá mua vào giảm 200.000 đồng so với đầu ngày hôm qua nhưng mức bán ra lại giảm mạnh 700.000 đồng. Biên độ qua đó thu hẹp lại còn 500.000 đồng thay vì mức một triệu đồng trong ngày vía Thần Tài.

Cùng lúc, giá vàng tại Công ty SJC là 43,8 - 44,2 triệu đồng mỗi lượng, giảm 300.000 đồng mua vào và 700.000 đồng bán ra so với hôm qua. Trong khi đó giá vàng PNJ cũng giảm khoảng 300.000 đồng chiều mua, xuống quanh 43,7 triệu đồng còn bán giảm 650.000 đồng xuống 44,2 triệu.

Trong ngày vía Thần Tài hôm qua, nhiều người mang khẩu trang đi mua vàng cầu may. Ảnh: Quỳnh Trần.

Bất chấp những diễn biến về giá và biên độ giãn rộng cả triệu đồng, hôm qua các doanh nghiệp vàng đã hoạt động hết công suất từ 6h sáng đến tối khuya. Mặc dù được cho rằng sức mua có giảm hơn mọi năm do đợt này nhiều người sợ nhiễm virus nCoV, nhưng một số thương hiệu cho biết lượng hàng bán ra vẫn rất nhiều.

Sau một ngày sôi động, mặc dù các doanh nghiệp vàng chưa tiết lộ doanh số bán ra, với lượng sản phẩm công bố tung ra thị trường trước đó lên đến hàng trăm nghìn mỗi đơn vị thì doanh thu ước tính cũng đạt vài trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vàng trên thế giới hiện nay cũng đi xuống. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce mất gần 12 USD, xuống 1.576 USD. Bước sang phiên giao dịch châu Á sáng nay, mỗi ounce sụt thêm một USD, về sát 1.575 USD. Quy đổi sang tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 44,25 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 23.206 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định sau khi vừa có phiên tăng mạnh. Hiện mỗi USD được Vietcombank mua bán 23.200 - 23.340 đồng. So với hôm qua, mỗi đôla Mỹ đứng yên ở cả hai chiều, nhưng so với cách đây 3 ngày, mỗi USD hiện đắt hơn 35 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi