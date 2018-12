Mỹ sẽ rút khỏi WTO nếu Donald Trump làm Tổng thống / Chứng khoán Mỹ dự báo tân tổng thống

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng 30%. Kim loại quý này được ưa chuộng do nhà đầu tư lo lắng về nền kinh tế toàn cầu và giá trị của tiền giấy khi lãi suất nhiều nơi đã xuống âm.

Nhiều nhà đầu tư tên tuổi như George Soros và Jeffrey Gundlach gần đây đều lạc quan về giá vàng. Một số còn dự báo giá có thể lên cao nhất mọi thời đại - vượt 1.900 USD đã đạt hồi năm 2011. Còn hiện tại, vàng vẫn giao dịch quanh 1.365 USD một ounce.

Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Mỹ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Tháng trước, Georgette Boele - chiến lược gia tiền tệ và kim loại quý tại Ngân hàng ABN Amro dự báo giá vàng có thể lên 1.850 USD nếu tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton tháng 11 này.

Giá vàng năm nay đã tăng 30%. Ảnh: AFP

"Chúng tôi cho rằng các chính sách của ông Trump sẽ hướng nội và làm suy yếu nền tảng kinh tế Mỹ. Thêm vào đó, những bình luận và chính sách của ông ta có thể gây bất ổn cho cả Mỹ và thế giới", bà cho biết.

Boele thừa nhận kể cả bà Clinton chiến thắng, giá vàng cũng sẽ tăng, nhưng nhẹ hơn rất nhiều. Chiến lược gia này cho rằng đó là vì kinh tế Mỹ đang khá yếu, chứ không liên quan đến việc ai sẽ chiến thắng.

Dù vậy, nhiều người vẫn nghi ngờ khả năng giá tăng cao, kể cả nếu có một cuộc khủng hoảng tài chính như năm 2008. Rob Haworth - chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Private Client Reserve thuộc U.S. Bank cho rằng đà tăng của vàng năm nay chỉ là do đầu cơ. "Tôi rất ngạc nhiên về diễn biến năm nay. Cái này là sức tăng do nhu cầu đầu cơ thôi. Tôi không chắc các yếu tố nền tảng có thể đẩy thị trường lên cao", ông nhận xét.

Haworth cho rằng nhà đầu tư có thể đang đặt cược vào việc ngân hàng trung ương châu Âu và Nhật Bản giảm thêm lãi suất. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rất nóng lòng tiếp tục tăng lãi suất. Và việc này không hề có lợi cho kim loại quý.

"Khi lãi suất cao lên, nhà đầu tư sẽ tìm đến trái phiếu và các loại cổ phiếu trả cổ tức thôi", ông kết luận.

Hà Thu (theo CNN)