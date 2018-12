Sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC tại 36,59 - 36,69 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá này tăng 30.000 đồng ở chiều mua và bán.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mức tăng là 20.000 đồng ở cả hai chiều. Hiện mỗi lượng tại đây giao dịch quanh 36,54 - 36,70 triệu đồng.

Giao dịch vàng tại Công ty PNJ. Ảnh: Lệ Chi.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phiên Mỹ tối qua tăng 3,5 USD một ounce. Bước sang phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, mỗi ounce tăng thêm gần 2 USD, lên 1.207 USD. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất của vàng tính từ đầu tháng 9 đến nay.

Nguyên nhân giá vàng đi lên là do sự suy giảm của đồng đôla Mỹ hơn 0,6%, xuống còn 93,89 điểm. Vàng vốn được định giá bởi đồng USD, do đó khi đồng bạc xanh suy yếu sẽ tác động đến giá vàng.

Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 33,96 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công). Giá này thấp hơn trong nước khoảng 2,7 triệu đồng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 22.712 đồng một USD, tăng 7 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên. Theo đó, Vietcombank hiện niêm yết USD quanh 23.290 - 23.370 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Lệ Chi