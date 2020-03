Mỗi đôla Mỹ ngoài thị trường tự do tăng khoảng 280 đồng, lên 23.600 đồng vào cuối giờ chiều hôm nay.

Lúc 16h30 chiều nay, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP HCM báo giá bán USD lên mức 23.600 đồng, có nơi lên 23.620 đồng, tăng 280 -300 đồng so với hôm cuối tuần rồi. Giá thu gom cũng chạm 23.480 đồng.

Đồng bạc xanh tự do đi lên từ trưa nay khi các điểm thu đổi liên tục tăng giá bán 20-30 đồng mỗi lần điều chỉnh. Việc này khiến tỷ giá bán USD tự do hiện cao hơn nhiều so với ngân hàng. Cụ thể, lúc 16h30, mỗi USD tại Vietcombank niêm yết 23.170 -23.310 đồng, tăng 20 đồng so với hôm cuối tuần, và thấp hơn giá tự do lần lượt 310 đồng chiều mua và 290 đồng chiều bán.

Tương tự, loạt ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank cũng đang bán USD với giá 23.310 đồng và 23.290 đồng, còn mua vào là 23.170 - 23.180 đồng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 16/3 cũng trong xu hướng đi lên. Theo đó, ngày hôm nay mỗi USD được nhà quản lý niêm yết ở 23.222 đồng tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho hôm nay lần lượt là 22.526 và 23.918 đồng.

Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ, tỷ giá tăng do nhu cầu mua USD có tăng. "Lượng người đi mua USD mấy ngày qua có nhích lên nên giá được đẩy cao", chủ điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM cho biết.

Trong khi đó, trao đổi với VnExpress, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết, hiện nay thị trường thế giới diễn biến phức tạp, cơ quan này đang theo dõi rất sát thị trường vàng, USD trong nước. Theo ông, qua kiểm tra sơ bộ, thanh khoản ngoại tệ của các ngân hàng trên địa bàn hiện vẫn ổn định, cung cầu không có gì đột biến. Việc đi lên của tỷ giá có thể do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý.

Tỷ giá USD tự do trong ngày đầu tuần là một "cú sốc" với thị trường khi thời gian dài vừa qua, giá đồng bạc xanh luôn ở trạng thái ổn định dù thế giới có nhiều biến động mạnh.

