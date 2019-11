Nhu cầu yếu khiến giá mua bán USD ngoài thị trường tự do hạ nhiệt, thấp hơn ngân hàng vài chục đồng.

Lúc 10h30 sáng 15/11, giá USD được các điểm mua bán ngoại tệ tự do ở TP HCM công bố quanh 23.200 - 23.240 đồng. Mức giá này giảm 20 đồng so với hôm qua và 40 đồng so với đầu tuần. Tương tự, giá USD ở Hà Nội mua vào phổ biến 23.190 đồng và bán ra 23.220 đồng, cũng sụt vài chục đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá vẫn duy trì ổn định trong nhiều ngày liền. Chẳng hạn như tại Vietcombank, sáng nay báo giá USD 23.110 - 23.260 đồng (mua vào - bán ra). Còn các ngân hàng cổ phần khác trong nước như ACB và Sacombank, tỷ giá bán ra 23.250 đồng và mua vào ở mức 23.140 - 23.150 đồng.

Như vậy, so với thị trường tự do, hiện mức giá bán USD của ngân hàng cao hơn 10-20 đồng.

Giá USD trong ngân hàng thấp hơn thị trường tự do. Ảnh: QH

Cùng lúc, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 15/11 ở mức 23.144 đồng, giảm một đồng so với ngày trước đó. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.838 đồng mỗi USD và tỷ giá sàn là 22.450 đồng.

Nhìn nhận diễn biến trên, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, qua báo cáo của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, thời gian gần đây có ghi nhận nhu cầu ngoại tệ để thanh toán tiền hàng của một số doanh nghiệp dịp cuối năm. Nhưng nhu cầu này không lớn trong khi thanh khoản của các nhà băng khá dồi dào. Do vậy, giá USD trong ngân hàng khá ổn định.

Riêng với chợ đen, do nhu cầu người dân thấp trong khi lại có sự kiểm soát từ các cơ quan quản lý nên giá USD liên tục hạ nhiệt và có xu hướng thấp hơn ngân hàng.

Chủ một điểm thu mua ngoại tệ trên đường Lê Lợi (quận 1, TP HCM) cho biết, giao dịch thời gian gần đây tương đối chậm nên giá không có nhiều điều chỉnh, thậm chí giảm liên tục.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Ngân hàng Nhà nước hiện nay có đủ khả năng điều chỉnh tỷ giá theo mục tiêu chính sách vì đang có lượng dự trữ ngoại hối khá dồi dào.

Mới đây trong báo cáo thị trường tiền tệ tháng 10, các nhà phân tích của Công ty chứng khoán SSI cho biết, tỷ giá ngân hàng và tự do hiện thấp hơn lần lượt 0,77% và 1,24% so với cuối năm 2018. Tuy nhiên, sau đợt bán ngoại tệ vừa qua cho Ngân hàng Nhà nước, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại sẽ bớt dồi dào, thêm vào đó nhu cầu ngoại tệ dự báo tăng lên dịp cuối năm, nên tỷ giá USD/VND có thể nhích lên nhẹ trong thời gian tới.

Lệ Chi